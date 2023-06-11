李一桐與楊紫瓊同場望合作動作電影　周潔瓊黑色吊帶裙明艷動人

已故「時尚大帝」Karl Lagerfeld生前親自設計的酒店THE KARL LAGERFELD今日（10日）於澳門舉行慶典，賭王何鴻燊二房、三房、四房家族成員，新晉奧斯卡影后楊紫瓊、李一桐、周潔瓊、池昌旭、GOT7成員BamBam等齊齊出席活動，場面熱鬧。



李一桐現身澳門。（劉智源攝）

李一桐身穿黑色恤衫式連身裙，casual舒適，9日晚已抵達澳門的她率先體驗了酒店服務，並大讚非常舒適，今日的打扮也特別配合酒店風格，相當有心，已經多次來澳門的她表示這裡對她來說非常重要：「因為我人生中第一部電影在澳門取景取了很多。（每次來去哪裡？）會去街吃好吃的，也會去幾個景點打卡，每次來都有不一樣的感受。」

李一桐表示澳門對自己意義非凡。（劉智源攝）

雖然李一桐樣貌清純甜美，但她內心卻是一個cool girl，一頭齊肩短髮乾淨利落，她笑言：「我已經保持了三年短髮，想留長但很難，總是長著長著就剪了，但我覺得短髮也蠻酷的，長髮短髮都喜歡。」最近李一桐在真人騷《女子推理社》中的妝髮冷艷霸氣，不少粉絲都希望見到她做大反派角色，對此李一桐也很有興趣：「想，非常想，想演酷酷的角色。」難得今日與楊紫瓊同場，她表示：「我非常期待見到紫瓊姐，因為她是我很崇拜的一位老師。（會不會想合作？有什麼和她說的嗎？）非常想，說仰慕她很久，希望能夠合作。（有什麼作品印象深刻嗎？）很多，從小就看。（是想合作動作片嗎？）是，想拍動作片。」

李一桐希望能同楊紫瓊合作動作電影。（劉智源攝）

而周潔瓊當晚以一襲黑色貼身裙亮相，妝容精緻，明艷動人，她直言很開心可以參加今次活動，最想做的就是好好體驗今次旅程，目前尚未有時間去享受美食。

周潔瓊明艷動人。（劉智源攝）