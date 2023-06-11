TVB「御用警司」談泉慶罕現身撐溫拿　滿臉白鬚添英氣轉行教保齡

譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強組成的溫拿樂隊，將於8月舉辦《溫拿 情不變．說再見 Farewell with LOVE演唱會》，慶祝樂隊50周年兼告別派對。昨晚（10日）無綫播出特備節目《溫拿50好時光》，其中一個環節，溫拿與相識多年好友酒吧話當年，當中見到已淡出幕逾20年的談泉慶、楊又祥，以及潘嘉德現身，三人笑談當年拍攝《溫拿狂想曲》的有趣點滴，勾起觀眾滿滿回憶。

談泉慶喺TVB「御用警司」。（影片截圖）

談泉慶雖然髮量變少又長滿白鬚，但仍氣色極佳。（影片截圖）

久未有螢光幕出現，談泉慶都刻意打扮一番，戴著墨鏡、身穿白色外套內搭花襯衫，雖然髮量變少又長滿白鬚，但仍氣色極佳、身材依舊高大。陳友望住談泉慶笑問：「談泉慶點解你靚仔咗好多？」談泉慶表現興奮，拍住手憶當年，指自己因為生得高大，所以擺正牌恰溫拿：「當時我仲喺訓練班好大隻家嘛，要喺你哋5位唱歌之餘搞啲笑料出嚟，所以就叫我不如你做個大隻佬，去恰吓啲細細粒嘅人啦！」節目中，還播出談泉慶與楊又祥打自由搏擊的搞笑片段，看見自己扮鬼扮馬模樣，談泉慶都笑說當年自己好年輕。

談泉慶當年有份拍攝《溫拿狂想曲》，扮鬼扮馬。（影片截圖）

原來阿叻同秀姑係喺談泉慶生日派對上認識。（影片截圖）

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譚詠麟還爆出談泉慶是陳百祥（阿叻）的恩人，原來當年談泉慶開生日派對，同期藝訓班同學黃杏秀都有份出席，阿叻更求譚詠麟介紹認識黃杏秀，阿叻笑說：「恩人係因為佢（譚詠麟）搭呢個恩人（指住談泉慶），佢帶我去你生日Party，咁就累咗我一生喇！」節目中，溫拿五子講述很多童年百厭事，又往北角一帶閒逛，最後還錄下對隊友的感言，眾人一度感觸眼濕濕。

現年72歲的老牌綠葉談泉慶，是1975年TVB第四期藝員訓練班學員，同期的有杜琪峯、黃杏秀、李國麟及無綫監製潘嘉德等。擁有高大身材，加上做過輔警，談泉慶在多部劇集飾演幫辦、警司等角色，包括《獵鷹》李督察、《流氓大亨》督察、《誓不低頭》監獄署高級監督、《卡拉屋企》警司楊Sir、《一切從失蹤開始》王Sir、《廉政行動組》朱Sir等，讓他成為TVB「御用警司」。1998年約滿後淡出螢幕，之後獲影片公司老闆賞識擔任顧問，在2013年發現自己有三高慢性病而退休。淡出幕前逾20年，談泉慶進軍保齡球界做教練，還曾任港隊代表參加亞運。

談泉慶進軍保齡球界做教練，還代表港隊參加亞運。（Facebook圖片）

溫拿樂隊將於8月舉辦《溫拿 情不變．說再見 Farewell with LOVE演唱會》。（影片截圖）

《溫拿50好時光》節目有好多昔日珍貴舊照：