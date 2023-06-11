TVB童星冼迪琦演馬國明養女勁搶眼　暴風成長從AKB48姊妹團畢業

活躍於台灣的AKB48 Team TP香港成員冼迪琦（小迪），今年24歲，日前宣布從團體畢業，在IG發表告別信，表示以尋求突破為由，決定離隊；小迪對香港觀眾都講一點也不陌生，小時候以童星身份參與逾30部無綫劇集，其中在《律政新人王II》飾演馬國明女兒，戲分超重，表現亦非常搶眼！



秋元康監督的日本女團AKB48其中一個海外團體是AKB48 Team TP，活躍於台灣，成員以台灣人為主，亦有幾位香港人，包括現年24歲的1期生冼迪琦（小迪）。她18年正式入團，屬於Unit Peek A Boo小隊，亦同時是企劃樂團The Puzzle5的鼓手。雖然19年她被官方以「違反成員行為條例」為由暫停活動，雪藏兩個月後再獲解除處分，陸續參與不同工作，而今年5月，小迪更首次擔任第7張單曲《11月的腳鍊》Centre！不過一個月後，她卻竟無預警地宣布要從AKB48 Team TP畢業。

小迪（右下）是AKB48 Team TP一期生。（IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪當年的選拔參選片段，她以廣東話、國語和日本拉票呼籲大家支持自己。（YouTube@AKB48）

小迪活躍於台灣演藝團，IG有超過10萬Fans。（IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪在IG發表告別信，她說：「會晚了一個月宣布 是因為我知道講了 就收不回去了 所以真的考慮了很久很久 感謝公司願意給我時間考慮清楚」她指自己很享受在舞台表演、見到大家的感覺，而最近在練習時想到以後很難再有機會表演AKB48的歌曲和舞蹈，也感到好難過，不過她還是決定要離隊，剖白心路歷程：「我也希望自己可以去嘗試更多不同的風格和突破，所以決定從AKB48 Team TP畢業」她說自己非常感謝粉絲，又表明：「我絕對不會忘本🥹 我很自豪能夠成為AKB48 Team TP的一員 有AKB48 Team TP 才有今天的我！」希望日後粉絲也能繼續支持自己。

小迪宣布即將從AKB48 Team TP畢業。（IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪昨日貼出自己在AKB48 Team TP的6月份生寫真，未知是否她最後一次以團員身份出的生寫真？（IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪告別信全文。（IG@pockydic_akb48teamtp）

小迪近年雖在台灣發展，但她其實是香港童星出身，參演過的無綫劇集約30部，4歲已在《當四葉草碰上劍尖時》演黃婉珮（Race）童年，兩年後參加《殘酷一叮》入行，以《學警狙擊》的江悠悠及《律政新人王II》馬國明養女辛家寶最為觀眾深刻，她在後者戲分超重，與馬國明和官恩娜有大量對手戲，亦獲觀眾大讚可愛！而17、18年，她差不多以偶像身份出道的同期，亦有客串《愛．回家之開心速遞》，以及ViuTV劇《賤民20》，難得的是長大後的樣貌絕無崩壞！現時小迪未有公布日後動向，不知會否重返香港影視圈呢？

小迪在《律政新人王II》做馬國明女兒，戲分不少，角色又討好。（電視截圖）

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