何超儀用哈蘇影snapshot勁有taste　世界級牌子相機成套價值不菲

何超儀（Josie）日前（10/06）澳門活動，何家三房罕有地同場兼大合照。訪問環節中有記者問Josie：「幾耐冇試過咁齊人？」而她也直言：「殯儀館囉，我好直接又唔講大話。」大型活動當然要影相留念，原來當天Josie也帶一部價值不菲的私伙相機。



何超儀（Josie）日前（10/06）澳門活動，頸上的相機來頭不少。（IG@josie_ho_chiu）

從IG照片上看，她頸上掛着的相機為Hasselblad X1D II 50C，即是專業影樓愛用的牌子「哈蘇」。這個型號約於2019年推出，與一般哈蘇影樓系列不同，這部機以輕便為主，是無反的中片幅相機，當時售價也不算貴，為5,750 美元（約 HK$44,947），算是哈蘇的入門級相機。值得一提的是，雖然已是3年前機種，但現在市價仍值HK$42,000左右，在日新月異的相機市場來說，可算是非常保值！

Hasselblad X1D II 50C，2019年款。（網上圖片）

有靚機當然要搭配靚鏡頭，原來Josie都頗有研究，Hasselblad X1D II 50C搭配了鏡頭Hasselblad XCD 65mm f/2.8 Lens，適當距離之下可以影到景深效果，2.8大光圈拍攝人像一流！這一支鏡頭市場價約為HK$22,000左右。

鏡頭應該係呢支，都唔平。（截圖）

畫質係靚嘅。（IG@josie_ho_chiu）