一舞傾城｜陳星妤爆有另一版本　關楚耀被撞飛再抛入後座好離奇

TVB劇集《一舞傾城》將在今晚（13日）播出大結局，昨晚（12日）一集講到KK（陳星妤飾）因被Marco（關楚耀 飾）前妻Karen（吳沚默 飾）踩上門羞辱，決定辭職，Marco挽留不果，望着KK的背影講道：「多謝你呀，KK，Byebye。」但就在他轉身離開時，一架私家車高速衝過來撞向Marco，Marco被撞到飛到半空，繼而再衝破擋風玻璃，整個人被抛入車廂後座，當場吐血。事後KK從報紙上得知Marco遇交通意外身亡的消息，對着沙律姐（陳法蓉 飾）不禁傷心流淚，不少觀眾都對Marco的死大感惋惜，不過陳星妤就大爆原來她與Marco的結局有另一版本！



Marco（關楚耀飾）前妻Karen（吳沚默 飾）踩上門。（YouTube影片截圖）

場面尷尬。（YouTube影片截圖）

羞辱KK（陳星妤飾）。（YouTube影片截圖）

當場吐血。（YouTube影片截圖）

陳星妤在社交平台分享了兩張劇照，並寫道：「原本的安排…其實我和Marco @關楚耀KWAN 結局之前拍了兩個版本，但最終劇組選了哪個版本我也是今天才知道，個人還是比較喜歡在醫院這個版本。」相中所見，拍攝地點應該是醫院，陳星妤攬住陳法蓉痛哭，而陳法蓉就像是在安慰她。對於這個版本的結局，網民紛紛留言表示更合乎情理，認為現時播出的版本中，KK的反應不夠激烈，反而顯得冷漠，畢竟她曾深愛Marco，突然痛失所愛的KK應該感到傷心欲絕才合理。

事後KK從報紙上得知Marco遇交通意外身亡的消息，對着沙律姐（陳法蓉飾）不禁傷心流淚。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇兩個不同版本：

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此外，亦有網民直言Marco撞車的一幕太誇張，慢動作效果令他看起來像飄浮於半空，而且更一下撞到入車廂後座，十分離奇，而最令人驚訝的是晚報新聞消息神速，KK都未返到屋企，報紙已經刊登了Marco身亡的消息，難怪KK都大感愕然：「我今日下晝先見過佢，佢仲好哋哋㗎。」網民都笑言：「真係快過即時新聞」、「快過而家網媒」。

成個人飛起。（YouTube影片截圖）

消息神速。（YouTube影片截圖）

重溫Marco撞車一幕：