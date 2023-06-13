黃智雯7個月未有開劇　傳約滿離巢轉戰舞台劇　樂易玲用一字回應

由陳展鵬、黃智雯（Mandy）、湯洛雯、劉佩玥等主演的TVB劇集《隱門》正在熱播，劇中Mandy飾演吳岱融女兒，角色非常命苦，雖然Mandy經常一臉苦情樣，但網民就大讚她表現不俗，角色有新鮮感。不過近日有報道指原來Mandy即將約滿，但仍未落實續約，惹來外界猜測她有意離巢。



黃智雯（Mandy）在《隱門》中飾演吳岱融女兒。（IG@wong_manman）

其實《隱門》在去年6月已拍完，同年8月Mandy參與拍攝新劇《再見 • 枕邊人》，直至11月正式煞科，但Mandy之後未有再入劇組，至今已有7個月未有開新劇。不過Mandy在今年3月開始記錄自己排練的點滴，雖然未有透露詳情，但就在4月宣布與朱栢謙於6月中合演一連十場的舞台劇《薄伽梵歌》，並留言：「期待呢一趟沒有地圖的旅程，我準備去冒險啦！」，而舞台劇就會在本周五（16日）正式開騷。

排練舞台劇。（IG@wong_manman）

Mandy在2020年首次演出舞台劇《今晚打老虎》。（資料圖片）

畢業於演藝學院的Mandy在2020年首次演出舞台劇《今晚打老虎》，翌年她獲本地舞台大師鄧樹榮邀請演出舞台劇《超自然之戀》，挑戰跳西班牙舞及劍擊，憑出色演出被紐約戲劇新聞網站 BroadwayWorld 撰文報導及讚賞，更憑此劇在首度獲提名香港舞台劇獎最佳女主角。

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Mandy曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，成為雙料視后。（視覺中國）

除了幕前工作之外，Mandy在今年開設時裝網店，與家人一起拍住上，更親身上陣做生招牌，生意搞得有聲有色。由於近年離巢的花旦包括田蕊妮、唐詩詠等都不約而同地轉戰舞台劇，因此即將約滿的Mandy今次轉演舞台劇，再加上積極發展副業，惹來外界猜測她似乎有意向外闖。《香港01》向無綫（TVB）助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲求證，她回覆：「NO。」否認傳聞。

親身上陣做生招牌。（IG@wong_manman）