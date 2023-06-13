前國企領導小三董思槿承認她做主動　自比女星宋軼大罵網民封建

國企已婚高層胡繼勇，近日被拍得拖著一名露肩裝長髮美女，在四川成都行街，婚外情曝光後，美女被揭發是同公司職員，27歲的董思槿，之後二人雙雙被免職。其後董思槿的微博帳號被爆有大量性感照片，舉止大膽開放，正當網民紛紛在食花生，董思槿的帳號已經清空，網上卻突然流出她的一篇澄清公關文，她自比宋軼當年被屈事件，更講述了當日跟領導拖手的真相。

胡繼勇跟董思槿的「拖手門」事件。（微博圖片）

胡繼勇跟董思槿的「拖手門」事件，近日又再有新進展，在網上流出一篇疑似是董思槿的公關文，澄清自己並非小三，文中指出當日連同她共有三女二男，飯後她們找到胡書記一起逛街，遇上街拍攝影師大讚她的裙子漂亮，想找她拍照，「胡書記平時不苟言笑，一本正經的老學究氣質，那天我有意逗逗他，非要拉著他一起拍一段。」董思槿又指出當胡書記是父親，只是父女拖手，更大罵網民「封建社會？要不要裹小腳？」。

董思槿澄清不是小三。（微博圖片）

董思槿曾拍下大量性感照片。（微博圖片）

董思槿在澄清文中，自比女星宋軼，由於吳秀波跟宋軼曾傳出緋聞，她引用對方的說話，「有些人惡意用言語中傷你，是因為他們的世界就是這個樣子，氣惱委屈過後就算了，這就是成長。」董思槿自稱受到網暴，並提到多宗因網暴而輕生的事件，令網民對她精神狀況甚為擔憂。

董思槿澄清公關文全文：

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