詹瑞文剖白喪偶心情 忍著淚說：我哋兩個一齊嘅時間點解咁短

今年4月，57歲詹瑞文（現名詹昊宸）的太太Amanda不幸離世，但詹瑞文一直未有回應。昨日在他的YouTuber頻道「詹sir 搞乜鬼!?入嚟傾下計《詹sir Coffee Chat》同你講「故」談「心」」，深情剖白失去最愛的沉痛心情。

詹瑞文談及太太Amanda突然悲從中來。（《詹瑞文舞台》片段截圖）

詹瑞文在片中對Amanda推崇備至，覺得對方除了成就他的夢想之外，更是心靈伴侶，他說：「我其實認識佢20幾年⋯⋯當時佢做我公司嘅藝術行政，當時我公司得三個人⋯⋯經過咗一段時間喇，我哋係感情上面決定一齊，其實⋯⋯我知，但佢平時成日都唔講，其實佢都辛苦，辛苦係咩？你都知媒體㗎啦，媒體會點樣好負面咁描述我同佢，呢個就係人生嘅選擇，我好欣賞佢，佢又好欣賞我，咁我又處理好，我要處理嘅嘢，咁我哋咪一齊去生活囉，而好多時媒體好負面去寫佢嘅時候，我哋有啲好好嘅朋友，問佢點算呀？係咪要表達一下？我好尊重佢，佢就會講『唔緊要啦，我好清楚我做緊的乜嘢』如果我去回答呢，我反而係進入咗嗰個幻象裏面，所以佢係好聰明，我係好敬佩，反而有時我『鄧』佢唔抵，我好想表達，但係我又尊重佢，如果我一表達，媒體又會將呢件事⋯⋯可能更加差。」

詹瑞文很感恩生命中有Amanda出現。（《詹瑞文舞台》片段截圖）

詹瑞文向蔣怡談起Amanda時，言語間已透露自己不捨之情，說到與Amanda最後四個月，詹sir終於忍不住流眼淚，強忍淚水說：「我好感恩人生裏面認識到佢，同埋一齊生活嗰十年，每一天都咁濃烈⋯⋯有一瞬間，我會覺得點解咁短？我哋兩個一齊嘅時間點解咁短？可唔可以⋯⋯長啲呢？」

詹瑞文談到與Amanda一起生活的時間只得十年，突然情緒激動。（《詹瑞文舞台》片段截圖）

雖然失去最愛令詹瑞文大受打擊，但他已學懂將情轉換，令自己過積極人生，他說：「首先啲人會講啦，詹sir你咁傷心，一個對你咁重要嘅人走咗喇，我會點呢？好多人會關心，我會唔會好頹廢呀？我覺得我好識take care我自己⋯⋯係呢四個月，我學到嘅係用愛，愛咩呢？愛我自己啦，愛我同佢認識嘅朋友啦，同埋親人、所以我基本上用感恩，嚟到去將自己嘅悲傷緩解嘅⋯⋯」