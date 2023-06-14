陳偉霆自曝愛錢又記仇　以前要以牙還牙：現在會把自己變得更好

陳偉霆（William）在內地發展10年事業風生水起，且口碑極佳，憑藉溫柔真誠的性格圈粉無數，一直人氣高企。在真人騷《一起露營吧2》最新一集的「圍爐夜話」中，大家剖析個人內心，寫下「十個我」，陳偉霆也毫無保留地暴露自己另一面。



陳偉霆在內地人氣相當高。（微博@William威廉陳偉霆）

陳偉霆大方表示：「我是一個愛錢的人！有錢才會有安全感。」他解釋道：「因為我試過沒工作，當你看到自己的戶口可能這個月租金也交不了的時候，其實本身是需要錢的。」緊接著又自曝：「我是個記仇的人，二十年前有人欺負我都記得！但我在想是不是年紀慢慢大了，沒有改變我還是記仇的，以前記仇的方式我要報仇，我要幹什麼事情，你這樣傷害過我，我要這樣傷害你，到現在我會把自己變得更好。」

除此之外，陳偉霆分享了最近正在思考的事情，他說：「進娛樂圈，其實你得有慾望，我覺得我是一個極度有慾望的人，不然的話我在想我為什麼進入這個名利場，有時候名利會讓我胡思亂想，可能我們有焦慮症，睡不了覺，會不會是我們進了這個名利場的原因，這個名利場就是大眾的鏡子，大眾現在網絡上面的所有事情，都是有可能會評判你這個人是什麼樣子，可能本來你不是那樣子，一個人說你這樣子，你不相信，在網絡上有一百個人說，那個事件可能有一萬個轉發，我沒幹過的事情我會懷疑這樣的事情我是錯了，所以我覺得如果我能面對一萬個人指著你說，你這樣子是不對的，我心裏可以抵抗那一萬個人，你們錯了，我這樣我覺得是對的，如果能到那個高度，可能會挺有意思，我在學習當中。」

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