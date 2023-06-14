男神宋仲基榮升奶爸　太太Katy在家鄉羅馬誕下男嬰網友送祝福

韓國男神宋仲基今年1月與英國前女星Katy Louise Saunders（Katy）奉子成婚，而上月宋仲基法國參加《第76屆康城電影節》，太太Katy雖然已經懷孕9個月但亦有同行。宋仲基還自爆今個月將會成為人父，喜悅的心情掛在臉上表露無遺，腹大便便的Katy陪伴完宋仲基工作後，更到意大利羅馬度假，而Katy的家鄉正正是羅馬，可以回去順便探親。

宋仲基（視覺中國）

今日（14日）宋仲基方面傳來喜訊，指他已為人父，Katy在羅馬順利生下一名小男孩，他更在NAVER寫下訊息與粉絲分享喜悅：「您好，我是仲基，很好奇大家過得怎麼樣。大家應該都知道，在匈牙利拍攝電影《陸基完》都結束了，以電影《花蘭》光榮地去了KANNE（法國康城）到現在爲止，電影節的每個瞬間都像夢一樣幸福地日子。今天還有一個像夢一樣的消息，想最先告訴大家，所以來跟大家打招呼。我現在在意大利，終於在妻子的故鄉羅馬見到了孩子，是健康的兒子，孩子和媽媽都非常健康地、愉快地見面，懷着感謝的心情，非常幸福地照顧着家人。對於一生最大的夢想是建立幸福的家庭的我們夫婦來說，這似乎是最珍貴的禮物。」不少的粉絲都紛紛祝福小男孩健康快樂。

宋仲基榮升奶爸。(網上圖片)