張英才16歲出道拍電影　曾與胡楓、曾江及謝賢齊名成當家小生

粵語片小生張英才今日（14日）驚傳離世消息，享年88歲。張英才除了是一代著名的小生外，他亦是一名配音員，為不少作品配音。16歲的張英才於1950年出道，至2006年榮休，他早期以演電影為主，之後亦有拍過不少的電視劇集，形象深入民心。張英才除了演藝事業外，亦擅長繪畫西洋油畫，他的畫作曾於1959年用作電影《獨立橋之戀》拍攝之用，他亦曾是邵氏（兄弟）明星籃球隊成員。

張英才驚傳離世消息，享年88歲。(fb@文雪兒)

張英才於1956年加入邵氏，1960年代是邵氏粵語片組的當家小生之一，當時的他與胡楓、曾江及謝賢齊名，而他年輕時十分英俊，身形又高大，形象戇厚樸實，吸引到不少女觀眾所欣賞，被喻為廣東話版的關山。

張英才年輕時十分英俊，身形又高大，形象戇厚樸實，吸引到不少女觀眾所欣賞。(網上圖片)

1964年，張英才與林鳳合演《街市皇后》，令二人演藝事業推上高峰，之後亦有不少的代表作，包括：《工廠少爺》、《大丈夫日記》等。最後因為1970年粵語片式微，張英才被麗的呼聲招納成為旗下藝人，1975年再輾轉到無綫電視（TVB）發展並兼任配音工作，因為他的演藝經驗豐富，所以他很投入每個配音的角色，發揮得淋漓盡致。

張英才的演藝經驗豐富。(網上圖片)

直至2006年，張英才拍完TVB劇集《高朋滿座》及《爸爸閉翳》後便正式榮休，淡出幕前，過著退休的生活，早年亦有與古天樂、林建明、盧海鵬、苗僑偉、戚美珍、謝天華等人飯聚，之後便鮮有他的消息。