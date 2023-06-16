梁詠琪生圖曝光47歲真實狀態　一部位震撼網民慨嘆：果然騙不了人

現年47歲的梁詠琪 (Gigi) 當年出道時憑住標緻的外貌以及清純的氣質，俘虜了萬千少男，是一代女神，就連男神鄭伊健也曾拜倒她的石榴裙下，不惜為她與拍拖7年的邵美琪分手，足見她的吸引力。Gigi與伊健相戀7年後分手，如今Gigi已經成為幸福人妻，與現任西班牙藉老公Sergio婚後育有一女。雖然Gigi青春不再，但她無論樣貌身材都keep得極好，月前開演唱會的狀態也絕佳。

Gigi今年2月開演唱會時狀態絕佳。(梁詠琪ig)

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日前有內地網民來香港旅遊期間就於街頭偶遇Gigi，並將她的生圖放上社交網分享，留言寫道：「香港行遇到梁詠琪，真的好漂亮」兩人的合照是原相機拍攝，相中的Gigi化上淡妝，一身簡約便服打扮，清麗脫俗，依舊散發出女神魅力。網民紛紛留言大讚Gigi：「她真好看，氣質也好，身材也沒得說，關鍵還是天然的」、「我學生時代的女神，女神不會老」、「本人是真的美」。

Gigi不時會以淡妝示人。(梁詠琪IG)

Gigi的樣貌和身材都看不出她的真實年紀，不過就有網民留意到相中Gigi的雙手顯得比較乾瘦且手背青筋盡現。上了年紀的手和少女手最大差別在於手背上「突出的血管」，因為隨著年齡變大，皮膚脂肪層就會越來越薄，血管突出也就越來越明顯。Gigi的一雙手已不再是少女手，手背可看得出年月的痕跡，亦令不少網民大感震撼，慨嘆她的手出賣年紀了。有網民嘆道：「手果然騙不了人」。

Gigi的美兒遺傳了她的美貌與身材。(梁詠琪ig)

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