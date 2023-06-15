Numbers｜金明洙變天才會計師對抗不義　合體INFINITE隊友李成烈

集結韓國三代男神金明洙、崔振赫和崔民秀主演的全新職場劇集《Numbers：大廈之林的監視者們》，講述只有高中學歷的會計師張浩宇（金明洙飾）加入韓國首屈一指的「泰一會計師事務所」後，以最不像會計師的方式對抗事務所不正之風、以及實現正義的故事。劇集將於6月23日起逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架。

《Numbers：大廈之林的監視者們》將於6月23日起逢星期五、六在「黃Viu煲劇平台」上架

《Numbers：大廈之林的監視者們》

INFINITE成員合體

男團INFINITE出身的金明洙近年積極轉型，並以《僅此一次的愛情》和《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》等劇集奠定演員根基，還憑藉出色的外型和穩定的發揮收獲了不少獎項，演技備受肯定！時隔兩年多，他選擇以《Numbers：大廈之林的監視者們》作為退伍後首部戲劇回歸幕前；無獨有偶，INFINITE另一成員李成烈亦以「泰一」交易部門總監「沈炯宇」一角合流劇集，令INSPIRIT（INFINITE官方粉絲名稱）紛紛陷入回憶殺，也讓人格外期待二人以演員身份相遇。

崔振赫

崔民秀

崔民秀崔振赫親如叔侄

除了「吐司CP」（金明洙和李成烈）的Bromance情，劇中飾演父子的崔民秀和崔振赫同樣早有淵源！二人早於2014年在韓劇《傲慢與偏見》結緣，崔民秀還曾經在韓綜《我家的熊孩子》透露視崔振赫為侄子、更在對方當兵時為他送行，可見二人深厚的「叔侄情」！崔民秀在《Numbers：大廈之林的監視者們》飾演「泰一」副代表韓宰均，崔振赫則化身他的獨生子韓勝祖，是一個家境好、學歷好和性格好的人生勝利組；從預告可見他和張浩宇早有一面之緣，至於二人是敵是友，觀眾就要收看《Numbers：大廈之林的監視者們》了。

INFINITE李成烈和金明洙在《Numbers：大廈之林的監視者們》重聚

妍雨