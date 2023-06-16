「Angel放假」錄音翻hit　網民奇怪點解要講英文：他不是會粵語嗎

講起「Angel放假」，相信不少香港人都會有印象，事關十幾廿年前，有一段電話錄音流出，故事圍繞住「Angel放假」而展開。

該段錄音是一名外籍人士致電給一間電訊公司，他想找一位叫Angel的員工，但接線生看來並不懂英文，他勉強用歪少少的廣東話發音說：「呀邊個放假。」而該外籍人士似乎亦聽得明廣東話，反問他：「邊個放假？」接線生就順勢講：「Angel放假」，之後又用歪少少的廣東話說：「佢聽日返嚟。」外籍人士開始忍不住，指：「Crazy people」。

近日「Angel放假」錄音在抖卡翻hit。（片段截圖）

對話繼續，外籍人士再用廣東話問：「你哋公司邊個識講英文？」接線生抵死地扮另一個人繼續說：「Angel放假」，然而再用普通話說：「Angel明天回來，今天要放假。」，外籍人士繼續用廣東話問：「唔係Angel，而家你公司邊個識講英文？」接線生坦白說：「冇人識英文」，外籍人士爆粗說：「癡X線公司」。

這段錄音已經有很久遠的歷史，近日被網民放上內地抖音平台，有網民就留言表示：「中文都說得這麼好了，非要人家講英文」、「他不是會粵語嗎！！！」，不過亦有人留言指，就算會講少量廣東話，都未必可以流利說出來，尤其可能問到一些深入的問題，用自己熟悉的語言會更易表達到。