75歲姜大衞係動漫迷？　原來同69歲日本藝人中田讓治撞樣

69歲日本藝人中田讓治前日（14日）在社交平台上載了一張戴著黑超的照片並留言：「国際展示場で会おう！（國際展覽館見！）」結果被網民誤認是姜大衞（John哥），以為John哥也是動漫迷。其實相中的中田讓治頭戴cap帽加黑超，幾乎與John哥撞樣，加上二人年紀相約，平時的裝扮也是以簡單為主，難怪網民會認錯中田讓治是John哥。

中田讓治上載了一張戴著黑超的照片，結果被網民誤認是姜大衞。(twitter@中田讓治)

戴咗黑超仲似。(ig@johngor2022)

中田讓治是日本配音員，1985年出道為動漫配音，出道作是《蒼藍流星》的飛行員，而他的著名作品也有很多：《魔術士奧芬》中的查爾德曼、《火影忍者》中的馬基、《巖窟王》中的基督山伯爵、《KERORO軍曹》中的Giroro伍長、《BLOOD+》中的安錫爾·高爾德史密斯、《Code Geass 反叛的魯路修》中的迪特哈魯特·利特、《Fate/stay night》和《Fate/Zero》中的言峯綺禮、《空之境界》中的荒耶宗蓮、《深淵傳説》中的梵·格蘭茲、《滑頭鬼之孫》中的牛鬼、《Hellsing》中的阿卡特、《記錄的地平線》中的喵太、《英雄傳説：閃之軌跡》中的吉利亞斯·奧斯本等，相信動漫迷應該對他的聲音不陌生，因為他的聲音經常會在不同的作品出現。

中田讓治是日本配音員，《KERORO軍曹》中的Giroro伍長是他的作品之一。（網上圖片）

除此之外，中田讓治後期也有參與演出，不再只是當配音員，出演時代劇、警匪片和特攝劇等，他在大學時期亦有學習演戲。

中田讓治

點撃睇更多John哥嘅相：