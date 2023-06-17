翻版范冰冰結婚生子才知丈夫愛男人　近況曝光被馬景濤暴力對待？

內地盛行山寨女星，其中一位有翻版范冰冰之名的何承熹，曾花了800萬改造成心目中的偶像，幾可亂真，之後下嫁山寨李晨余小泉，二人誕下一子。但偏偏遇上正牌冰冰陷入逃稅風波，星途堪憂，更離奇是何承熹突然公開丈夫原來是同志，大罵余小泉騙婚生子，二人離婚收場，而何承熹近日再次現身幕前，在馬景濤的網絡電影《東遊之八仙伏魔》演出蜘蛛精，身材還相當惹火，重新出發。

何承熹和余小泉分別被稱翻版范冰冰及山寨李晨。（微博圖片）

何承熹於2016年參加內地真人騷《超級女聲》，當時已被稱為翻版范冰冰，原來她從15歲開始進行醫學美容，用了8年時間，總共花了800萬人民幣，終於變成偶像的外貌，之後又跟山寨李晨余小泉結婚，婚後誕下一子，夫妻共同經營整容診所，本來是幸福美滿的童話故事。但其實余小泉是一名同志，何承熹為丈夫誕下一子，至2017年二人關係破裂，何承熹公開了丈夫跟男伴的親密照，最後離婚收場。

翻版范冰冰結婚生子後，才知丈夫是同志。（微博圖片）

本來打著翻版范冰冰旗號的何承熹，又遇上正牌范冰冰捲入逃稅風波，此時何承熹馬上跟偶像劃清界線，指自己從未以范冰冰為改造藍本。近日何承熹再次現身影壇，在馬景濤主演的網絡電影《東遊之八仙伏魔》演出蜘蛛精，更被馬景濤飾演的呂洞賓暴力收伏，片中她有不少裸露大膽的演出，畫面相當養眼吸睛，繼續在圈中掙扎求存。