《聲夢》學員成即將追上《造星》？　各人開始出歌唱功獲大讚

香港娛樂圈近年出了不少選秀節目，ViuTV的《全民造星》有聲有勢，更出了MIRROR、COLLAR、MC張天賦等等人氣歌手，至於TVB亦有《聲夢傳奇》和《中年好聲音》，捧紅了炎明熹、姚焯菲、龍婷等人。

《全民造星》最成功係出到MIRROR。（資料圖片）

MC張天賦雖然沒有留在ViuTV發展，不過一樣走紅。（陳順禎 攝）

如果講近年最強人氣，當然是MIRROR領頭，隊中的姜濤、Anson Lo、Edan等人都是人氣王，而TVB暫時只有炎明熹和姚焯菲勉強算是，但姚焯菲出國讀書後相信人氣難以短期內再升，靠炎明熹一個未必撐得起門面。

TVB新生代最紅歌手一定係炎明熹。(炎明熹ig)

可惜姚焯菲決定出國讀書。（IG@chantelyiul）

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不過近日有討論區的帖文相當有趣，指「不知不覺聲夢已經追緊上嚟，Viu小心」，其中一個論點是TVB找來不錯的音樂班底，更緊貼潮流，亦指一班《聲夢》學員開始發力出歌，包括Aster劉芷君、Felix林智樂、Aska張馳豪等人。而林智樂的新歌《忘記趁早》更被該帖認容為「史上最難唱廣東歌」，如果不是真心，這絕對是捧殺的行為，當然歌曲本身的確有難度，夠快夠多歌詞又高音，但要講到史上最難唱就太過誇張。

《聲夢傳奇》眾人開始發力？（影片截圖）

至於其他人，歌曲MV的View數也有不錯的點擊，而且唱功也見到比《聲夢傳奇》比賽時有進步。

林智樂新歌係難唱嘅。（IG圖片）

先不要說會否追上，若果兩邊繼續保持做出好作品，對樂壇絕對是一件好事。