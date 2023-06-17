隱門劇情劇透16-20集｜吳沚默下場極悽慘　又係同吳岱融有關？

《隱門》劇情16-20集劇透。



《隱門》第十六集 (06/19)

湯洛雯追查胸針下落，查出魯振順曾到訪阮浩棕的製作公司，證實承謙說謊，便向子喬（陳展鵬飾）探問。子喬知忻曉會追查到承謙身上，希望承謙道出真相，同時希宜（劉佩玥飾）聽見一切……蘇菲想補償子喬，同時子喬獲前上司邀請出國工作，提議兩母子去新加坡，子喬思緒萬千...終有所決定。承謙感到苦腦，去拜祭亡妻。此時子喬收到消息，報稱承謙意外跌落山，傷勢嚴重，生死未卜……子喬找到承謙的手機，查看內容後感自責而崩潰痛哭……

劇情愈嚟愈精彩。（《隱門》劇照）

《隱門》第十七集 (06/20)

承謙（魯振順飾）之事令兄妹矛盾更深，希宜決意搬走。子喬失落之時，獲忻曉（湯洛雯飾）及心月（黃智雯飾）支持着他，讓子喬（陳展鵬飾）走過難關。希宜（劉佩玥飾）寄情工作，逸風（劉佩玥飾）成唯一依靠。二人視察拍攝場地時被欺負，嘯天及時出手解圍，向逸風灌輸歪理，更遊說逸風擔當電影監製。逸風不想連累希宜，但希宜決意共同進退，二人感情更深。心月受幻覺影響誤傷梓晴，梓晴對心月心存懼怕。子喬調查昊然的病歷報告，有所疑惑，找心月問清之際，目睹心月歇斯底里對着空氣說話，吐露驚人真相……

《隱門》第十八集 (06/21)

心月（黃智雯飾）將一切和盤托出，子喬（陳展鵬飾）震驚。美琳（盧宛茵飾）亦覺心月有事隱瞞，對其生疑，遂告知忻曉。逸風意外得知嘯天（吳岱融飾）要他當監製之由，與其爭吵時被心月聽見，逸風、心月姊弟鬧翻。子喬萬分糾結後，決定助心月隱瞞秘密。在忻曉處寄養的狗隻走失，子喬助她尋回，翌日忻曉竟決定棄養，子喬百思不得其解，終從志強處得知原因。心月生怕子喬向忻曉透露秘密，既嫉妒又心虛，還特意將子喬對前女友Emma念念不忘的事告知忻曉，希望令其知難而退……

真相開始揭露。（《隱門》劇照）

《隱門》十九集 (06/22)

心月（黃智雯飾）見子喬（陳展鵬飾）及忻曉（湯洛雯飾）越見親密，使計令子喬與Emma相遇，希望令子喬疏遠忻曉....心月又再生一計，利用鄰居身上的氣味，聲稱憶起被昊然（黃子恆飾）強姦的陰影，令子喬同情，陪伴左右。模特兒波波（吳沚默飾）的屍體被發現，忻曉查出她最後出現之地是嘯天（吳岱融飾）家，當時與逸風一起，逸風更疑似錯手殺人！心月深信逸風為人，上嘯天家興師問罪，激動拿刀要嘯天坦承陷害逸風，更對嘯天作為父親的種種惡行，作出強烈控訴，甚至爆出秘密！

《隱門》第二十集 (06/23)

逸風（劉佩玥飾）依稀記得當日有黑衣人進出嘯天（吳岱融飾）家，希宜（吳岱融飾）於是裝醉接近鎖定的那人搜證，卻被對方發現……嘯天被追殺，子喬（陳展鵬飾）及時出現趕走敵人，面對嘯天即將墮崖，子喬決定……逸風（劉佩玥飾）脫險後找嘯天對質，但原來嘯天早已識破逸風接近自己的目的，更告知逸風一個秘密。美琳暗自在家安裝攝錄鏡頭，亦聯絡好律師，打算與心月爭梓晴撫養權，嘯天提出有方法為心月解決問題，使計引開心月，到殷家恐嚇美琳...心月發現中計，趕回家中。怎料……