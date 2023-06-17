Moving超異能族｜韓孝周趙寅成演超能力者　首7集8月Disney+上架

Disney+原創韓劇《Moving超異能族》將於8月9日正式開播，劇集由韓孝周、趙寅成和柳承龍等好戲之人主演，講述一群超能力者為保護家人免受傷害及不公平對待，預計將開拓嶄新的超能力韓劇世界。



《Moving超異能族》故事講到1990年韓國國家安全規劃局成立了一隊由超能力者組成的精銳秘密行動小組，肩負着執行機密任務及保衛國家的使命。可是某天小組突然被解散，一群超能力者分散全國各地，從此消失匿跡。數十年後，一名兒時未懂得行走已能浮於水上的男孩，與一名於可怕車禍中絲毫無損的女孩在一間學校相遇，彼此傾訴秘密間發現原來世上有更多好像自己的「人」。同時一名神秘運輸司機開始在首爾各地謀殺異能人後，兩位初相識的青少年的世界從此變得不一樣。

趙寅成將以《Moving超異能族》回歸！（劇照）

柳承龍將飾演一位擁有再生能力而且没有痛感的「張周元」外，韓孝周則將飾演擁有超越常人五感的「李美賢」； 以此作品回歸電視劇界的趙寅成則飾演擁有飛行能力的「金斗植」。這三位超能人遺傳了各自父母超能力，為了隱瞞自身能力，努力適應平凡人的生活。可是曾擔任秘密特工的父母們突然被神秘殺手追擊，世界各地都在極力封鎖這班超異能族會，竟然他們會如何自救呢，劇迷緊記要留言8月首7集的同時首播。