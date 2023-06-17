模特大賽丨前TVB「御用丫鬟」陳婉婷因病退賽　Ching Q直入總決賽

「美容教主」唐安麒旗下娛樂公司與韓國有關單位打造的《ACE演藝模特大賽》準決賽日前圓滿結束，當中以「模特組」的戰情最激烈，總決賽將在7月舉行。因為模特組的冠軍，會被安排直送韓國接受模特訓練，更代表香港參加韓國模界大賽，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭奪總冠軍，而參賽者之一、有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）竟因病臨時退賽!

陳婉婷因病臨時退賽。

轉投KOL行列身為本港最大直播平台Uplive直播主持的Hebe，在初賽前雖不慎「拗柴」扭傷腳踝，堅持負傷上陣，雖有影響表現，但仍晉身準決賽，更被視為熱門之一。惟在準決賽前夕，Hebe因確診患有新冠肺炎，無奈宣布自動退選，Hebe在IG狂呻，並自爆連傾好的拍攝工作都要取消：「早唔中、遲唔中，偏偏而家先嚟中！好可惜好遺憾，白費咗之前嘅努力準備，本來要參與準決賽，但好遺憾，因病未能出席。」

陳婉婷離巢TVB後轉投KOL。（IG@hebechan0510）

雖然Hebe無奈退賽，但無損FOHK組的戰情，曾參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》的KOL沈靖喬(Ching Q)，雖然為「細細粒」一族，在泳衣環節中奇「峰」「凸」出，憑「豐滿上圍」及「蛇腰」，加上白滑皮膚令吸睛度爆燈！入圍總決賽的她說：「真係好感恩！因為其他參賽者好犀利，我好希望去韓國出賽同受訓，呢輪成日照鏡加強表情管理之餘，全面進行『宇宙飲食』，所以身材比之前更fit！」

（左起）Kelly、Ching Q和OEE何敖怡。

Zrar李念卿。

大會發言人唐安麒稱該賽事是港韓兩地的「星工廠」之一，過往有得獎者包括童星孖妹鄭寶（Jaybo）及鄭貝（Jaybie）在韓國YS Group接受由BLACKPINK 丶BTS等名師的專業訓練及獲試鏡機會。

唐安麒、蔡加敏及FOHK男入圍者。