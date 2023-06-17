陳凱琳自爆初入行被罵至情緒崩潰　首部劇集出街即遭網暴唔敢見人

31歲的陳凱琳（Grace）與53歲的鄭嘉穎於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎仔仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉，組成了幸福五口之家。Grace成為人妻人母後已鮮有拍劇，主力照顧家庭和做KOL。她早前為網上節目《發·神·經 》擔任嘉賓，接受藝人之家的牧師Bosco以及唐貝詩訪問，大談她在娛樂圈的低潮經歷，重提她初出道時在主演的劇集播出後，竟瘋狂被人指罵。

Grace早前為網上節目《發·神·經 》擔任嘉賓，接受藝人之家的牧師Bosco以及唐貝詩訪問。(影片截圖)

Grace自言是一個報喜不報憂的人，她在社交網中從來不會說自己不開心的事，但其實她在娛樂圈也曾經歷過黑暗低潮期。Grace說：「今年係我入行第9年，我諗我最低潮係由我第一套主演嘅劇集出街，因為我冇經驗又冇接受過訓練，所以當年劇集出街畀人鬧到我想匿喺房，好驚見到其他人，覺得好醜，有啲報道又話陳凱琳唔識演戲就唔好做女主角，點解要用一個咁嘅新人，字眼好苛刻。再加埋Social media (社交媒體) 嗰啲負評，由你嘅演技開始，然後就會話你個樣，之後就針對你嘅家人，係全方位咁鬧。」

Grace曾被鬧到情緒崩潰。(影片截圖)

她續說：「我記得有一刻瞓喺床上郁唔到，情緒好崩潰，覺得我做娛樂圈係要帶娛樂畀人，但大家都鬧緊我，不如唔好做，唔知道做落去嘅意義喺邊。我對自己好失望，因為我本身係一個對自己要求高嘅人，出街有人見到我，問我係咪陳凱琳，我個心覺得對方係笑緊我，係一種精神上嘅打擊，感覺每個人都係講緊你，但你唔知道佢哋講你啲咩，就諗最差嘅一面，呢個就係我人生最低落嘅時候。我哋做呢行就係希望受到人哋嘅喜歡、尊重、認同，所以你又唔可以完全忽視人哋講啲咩，覺得我就係咁樣㗎喇。」Grace慶幸自己懂得尋求神，在信仰的幫助下得以走出低谷。

Grace一家五口勁幸福。(陳凱琳IG)

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