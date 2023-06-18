張敬軒演唱會｜尾場High爆多次Encore　大唱「考牌歌」冧暈歌迷

張敬軒昨晚（17/6）於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行一連11場的《Revisit 張敬軒演唱會》的尾場，同時為1月2日的補場。去到演唱會尾聲，軒仔以《 ﻿﻿﻿﻿雪花抄》收尾，不過一眾歌迷當然唔夠喉，要求偶像Encore。

張敬軒（葉志明 攝）

張敬軒（葉志明 攝）

張敬軒（葉志明 攝）

延續軒仔過往的做法，他應歌迷要求分別演唱了《只是太愛你》、《假以時日》及《不吐不快》，軒仔坦言這三首歌曲都是難度十足的「考牌歌」，不過以他的實力來說，又點會難倒佢。他又言這次演唱會來之不易，因此他與台前幕後在台上拍照留念，紀錄美好一刻。

張敬軒（葉志明 攝）

張敬軒（葉志明 攝）

張敬軒（葉志明 攝）

除了唱上述三首歌，張敬軒再度Encore大唱《預言書》，之後更讓歌迷點歌，在《明明他以離開妳》及《男孩最痛》中，選擇了前者，他表示：「呢次演唱會係為20週年嘅旅程暫時畫上一個句號，無論今晚嘅觀眾之前有無去過紅館嘅演唱會，多謝大家陪我行呢條路，從而家開始係新嘅開始，一個新嘅旅程，希望我同大家一齊進步。」之後他以歌曲《遇見神》為演唱會畫上句號。由晚上8點半開始的演唱會足足去到凌晨12點才完結，不過一班歌迷依依不捨不願離場，衝到舞台前大叫Encore。

張敬軒（葉志明 攝）

張敬軒（葉志明 攝）

張敬軒（葉志明 攝）

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