蔡天鳳設靈丨300萬葬禮曝光 疑似遺體化妝師已抵達現場
撰文：程嵐風
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名媛蔡天鳳（Abby）慘遭碎屍殺害，家屬於今日（18日）下午起在大圍寶福紀念館為其設靈；明早大殮後靈柩送往大嶼山寶蓮禪寺火化，儀式期間寶福紀念館及寶蓮禪寺蓮花山海會靈塔均暫停對外開放。
據了解，家人於4月領回蔡天鳳的遺體後，託人將遺體修復，因此在相隔2個月才舉殯，預計喪禮花費約300萬港元。今早工人加緊佈置工作，現場所見相信地下寶福堂、寶勝堂分別設為主禮堂及副禮堂，由於蔡天鳳生前喜好粉紅色，故靈堂以粉紅色為主色調，車道用上粉紅紗帳作裝飾，期間見到疑似遺體化妝師出外打電話。
中午12時許，陸續有人將花籃、花牌等送到寶福紀念館，門外放有大量花籃，當中包括蔡一智夫婦。警方亦派員到場維持秩序。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。