蔡天鳳設靈｜1比1粉紅色遺照曝光 現場大量唯美照片供親友悼念
撰文：張嘉敏
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譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。其家屬今日 (18) 日下午4時至晚上10時於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，不會對外開放，只供至親參與致哀。據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。
Abby生前最愛粉紅色，靈堂亦以粉紅色佈置為主，垂掛大量粉紅色布幕，會館對出的車道以大幅粉紅色紗帳裝飾。她的家人為她揀選了她生前最愛的照片作為靈堂遺照，並以她生前喜愛的服飾作為陪葬品。
隨住喪禮開始，數百名身穿黑色服裝的親友魚貫進場，紀念館的門口擺放了兩大副Abby的1比1的遺照，兩張相中無論是Abby的服飾打扮，背景佈置，均是以粉紅色為主，除了這兩張相，靈堂外還有大量Abby生前的美照供親友悼念，以她最喜愛的色調送別她最後一程。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。