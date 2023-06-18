蔡天鳳設靈｜1比1粉紅色遺照曝光 現場大量唯美照片供親友悼念

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。其家屬今日 (18) 日下午4時至晚上10時於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，不會對外開放，只供至親參與致哀。據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

Abby生前最愛粉紅色，靈堂亦以粉紅色佈置為主，垂掛大量粉紅色布幕，會館對出的車道以大幅粉紅色紗帳裝飾。她的家人為她揀選了她生前最愛的照片作為靈堂遺照，並以她生前喜愛的服飾作為陪葬品。

她的家人為她揀選了她生前最愛的照片作為靈堂遺照。(陳順禎、葉志明攝）

隨住喪禮開始，數百名身穿黑色服裝的親友魚貫進場，紀念館的門口擺放了兩大副Abby的1比1的遺照，兩張相中無論是Abby的服飾打扮，背景佈置，均是以粉紅色為主，除了這兩張相，靈堂外還有大量Abby生前的美照供親友悼念，以她最喜愛的色調送別她最後一程。

1比1粉紅色遺照曝光。(陳順禎、葉志明攝）

Abby Instagram也能找到其靈堂遺照。（IG：@xxabbyc）

點擊睇蔡天鳳設靈現場情況：

+ 2