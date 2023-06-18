陳綺貞遭舊愛指控雙面人力數8宗罪　杭州音樂會現身掩面崩潰爆喊

台灣「文青女神」陳綺貞日前遭前男友兼工作夥伴鍾成虎指控8宗罪，包括毀約、要求提高歌酬、表裡不一、霸凌同事等，令他感到心寒及飽受精神虐待，生不如死。事後陳綺貞火速發律師信否認並要求道歉，得到圈中好友如林嘉欣、陶晶瑩及五月天阿信等力撐人格。

遭到指控後，陳綺貞昨晚（17日）首度露面，出席杭州音樂節，亦是被指違約下接洽的工作之一，疑受連日紛爭導致壓力過大，陳綺貞唱到最後一首歌時，激動得崩潰痛哭，讓全場歌迷心疼不已。

陳綺貞日前遭前男友兼工作夥伴鍾成虎指控8宗罪，令女神形象受損。（ig圖片）

音樂節上，陳綺貞擔任壓軸表演嘉賓，帶上吉他上台共唱了11首歌，最初仍能強顏歡笑唱出《旅行的意義》，當唱《After 17》前，她語帶相關地感慨謂：「我自己是夏天出生的，夏天是相聚的季節，然後也是戀愛和分手的季節，夏天是畢業也是找工作的季節，我覺得夏天就是每一個人重新出發的季節。」

直到唱最後一首歌《魚》，疑因為歌詞太感觸關係，陳綺貞甫聽到前奏音樂已忍不住掩面痛哭，未能唱下去，要工作人員遞上紙巾拭淚。陳綺貞說一聲謝謝後，雖然她想嘗試繼續唱，但途中仍忍不住數度落淚，直至到歌曲的後半部份才能平復伏緒，勉強唱完。看到女神在台上痛哭，全場歌迷也好心疼，在台下大聲合唱，陳綺貞落淚畫面也被拍下，在網路上瘋傳。

陳綺貞唱到最後一首歌忍唔住爆喊。（影片截圖）