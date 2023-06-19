黃子佼自爆不向小S求婚原因　分手多年女方依然做呢件事

台灣藝人黃子佼捲入MeToo風暴，突然被爆10多年前強吻17歲少女，並誘騙她拍裸照。黃子佼今日（19日）中午拍片道歉，在片中大爆圈內人秘事，爆出前度小S（徐熙娣）和胞姐大S（徐熙媛）也曾做過非法之事！不過小S及大S已在Facebook發聲明同時否認吸毒。

黃子佼引爆娛樂圈。（視覺中國）

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在2021年節目《熙娣想聊》中，黃子佼與小S灑脫地再提及當年情，在閒聊多時之後，小S的問題就愈漸犀利：「你當時為什麼不跟我求婚？」黃子佼亦無懼問題勇敢作答：「不到點嘛，就是我覺得這個事情不能衝動，我認為。雖然我是個比較果斷或是怎麼樣，可是我認為有些決定隔了很多年看也許是對的。」而在旁的小S亦認同他的說話，大家各自開設不一樣的幸福人生。當時不少網友見到他們的互動都覺得他們當年的確深愛着對方，現時侃侃而談當年情相信他們已變成很好的朋友了。而節目剛開播已經掀起不少討論，更登上微博熱搜榜，可見小S的人氣在內地相當高。

黃子佼認為當年不求婚是時間點未到的。（影片截圖）

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在節目中小S亦講到，透露直到當時仍在用黃子佼的號碼做密碼，雖然沒有講清楚是在用甚麼號碼，但可想而知這個號碼已經深深印在她腦海中，小S講道：「如果我沒有這個號碼的話，我真的生活很難過下去。」令到在旁的黃子佼頓時驚訝。小S續說：「是因為當時認識你的時候，就已經把它這個號碼用來當密碼，然後即使認識我老公或是生了女兒之後，就年紀愈來愈大就發現腦筋是愈來愈殘，然後就有試過想要換號碼，就發現就真的記不住。」