金聖圭大晒冧功捉女歌迷手深情獻唱　透露8月INFINITE有新動向

INFINITE 隊長兼主唱金聖圭將於明日（20/6）在九展舉行演唱會《LIKE YOUR VIBES IN HONG KONG》。今天（19/6）他率先現身上水出席記者會，為其首個香港個唱造勢，場面相當熱鬧！



金聖圭今天率先現身記者會與粉絲見面。（陳穎妍攝）

為了可與偶像作近距離接觸，大批粉絲在記者會當日一早帶備打氣手幅及燈牌到場，務求爭取最佳位置等候金聖主的出現。金聖圭甫出場，即引起全場粉絲尖叫歡呼，並高舉各式各樣的應援物來歡迎偶像。金聖圭亦相當識做，隨即以廣東話向現場粉絲打招呼，更即場學講「掛住你哋」。

金聖圭5年前曾在香港拍MV，他大讚香港依舊美麗。（陳穎妍攝）

其後，金聖主分享了出道13年以來首次到香港舉行個人演唱會的感想，時隔5年到訪香港， 除了點心外，他表示最想念的是一班香港歌迷，又言：「想知道我有幾掛住，聽日去睇演唱會就會feel到。」金聖圭還分享昨日到尖沙咀搭船，嘆夜景之餘還飲啤酒，非常寫意。金聖圭亦透露8月INFINITE將有公演，目前成員正在努力準備當中。

金聖圭與幸運粉絲大玩遊戲。（陳穎妍攝）

金聖圭亦透露將於本月28日推出第五隻迷你專輯，並分享了專輯概念和準備過程中的趣事。接著金聖圭跟粉絲們進行超近距離互動，三位粉絲到台上分別唱出金聖圭的人氣歌曲。而勝出者有幸被金聖圭牽起雙手，一邊被偶像深情對望，一邊聽偶像唱情歌，令現場熱血沸騰，尖叫聲此起彼落！最後為答謝一眾粉絲的支持，金聖圭更特地走到台下與現場粉絲大合照留念，當中他與歌迷互動一齊比心，相當識做！

金聖圭走到台下與粉絲合照。（陳穎妍攝）

親民的金聖圭更為粉絲簽名。（陳穎妍攝）

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