Bob林盛斌大搞司儀團隊5位新成員加盟　余迪偉啤梨仲有3名女將

由林盛斌（Bob）擔任董事總經理的棋人娛樂今日舉行成立9周年慶典及感恩午宴，除了本身已合作開的劉浩龍、小肥、陳慧敏、蔡宛珊（Sarika）和歐陽日華外，Bob宣布公司的司儀團隊將加入5位新成員余迪偉、鄧洢玲（阿蛋）、啤梨（葉文輝）、黃天頤及容羨媛，每位都由Bob親自邀請加盟，花了不少唇舌。

Bob（左一）宣布司儀團隊有5名新成員。（陳順禎攝）

Bob與迪偉、阿蛋受訪時坦言心情好興奮，因為每位司儀都是他很欣賞，亦期待與他們並肩作戰，他透露自己與藝人合作必須互相尊重，亦完全不介意他們推Job，「我哋唔係話客戶搵佢做乜嘢就做乜嘢，一定全部工作都係傾，你想接就接，唔想接就唔做，價錢啱嘅就接，唔啱嘅就唔接，大家都係互相尊重。有啲藝人都同我講過，以前簽嗰啲公司係冇得Say no，點會冇得Say no啫？你唔鍾意嘅就唔好做。」

Bob不介意藝人推Job或Say No，事事有商有量。（陳順禎攝）

問到迪偉和阿蛋想做哪些工作，迪偉就指自己好濫，女性內衣、性玩具通通可以接，Bob笑說：「傾緊喇，傾緊喇，爭個價，你收平少少。」而阿蛋則視乎客戶有什麼關照，一切交由公司決定。迪偉透露當初Bob是用一碗牛腩麵氹他「落搭」，指兩人雖相識多年，但都是近來才深入食飯，大讚Bob是好老細，兩人一拍即合，他表示：「佢好均真，你知佢把口叻成點，其實我第一日同佢傾，已經俾佢氹『落搭』，唔係俾佢氹入火坑，而係佢作為一間製作公司、經理人公司，一嚟到就開宗明義話晒俾你聽將會點點點，全部唔係由公司老闆嘅角度出發，係由藝人嘅角度出發，呢單嘢啱數！」

迪偉表示若將來有機會自組公司，都要向Bob學習。（陳順禎攝）

阿蛋在台上笑言：「好多人細細個就J我。」又表示很感激Bob不指當她是花瓶，因為自己想做全方位藝人。（陳順禎攝）

至於公司「老臣子」劉浩龍、小肥、陳慧敏（慧敏哥）亦一同受訪，小肥和慧敏哥都驚嘆9年時間過得好快，慧敏哥說：「原來我喺香港出道都咁長時間，今日突然間見公司個MC Team咁龐大，我哋都要壯大下音樂部。」小肥忽然搞笑說：「音部！」令師兄和慧敏哥無法招駕。師兄的工作室「生意兄龍」今年開始跟棋人合作，他指自己可以負責音樂部，物色新歌手。小肥透露稍後將會大變身，被問到是否減肥、扮女裝、Rap等等，他卻一直賣關子，怕講完會「小器」，叫大家期待一下。

慧敏哥希望今年出碟、明年出Show。（陳順禎攝）

小肥指自己一向對公司冇要求，反而是公司常常提他是時候出歌。（陳順禎攝）

師兄原來都有訴求，他在訪問中公開向Eric Kwok追歌，「佢應承話寫隻歌畀我，之前話5月尾，而家幾多號呢？我要公開追，不過21號同佢一齊去韓國做Poker比賽，嗰程飛機我狂追佢㗎喇，佢有交帶嘅，話佢記得，不過想做好啲，咁你唯有信兄弟啦！」師兄又透露日前生日的JW王灝兒都會同行，而機票就當作生日禮物，Poker團隊首次衝出國際，他覺得輸贏都不緊要。

師兄公開向Eric Kwok追歌。（陳順禎攝）

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