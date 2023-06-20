Jennie@BLACKPINK返韓後即睇Bruno Mars演唱會　網嘲：又話唔舒服

Bruno Mars上週末在首爾舉行一連兩場演唱會，吸引約10萬粉絲入場，宋慧喬、朴敘俊和BTS防彈少年團等藝人都是座上客。其中BLACKPINK Jennie也被拍到在現場，結果惹來一片批評，網民質疑她早前因身體不適中途缺席演唱會。



Jennie早前因身體不適缺席墨爾本演唱會。（YG ENT）

BLACKPINK Jennie本月11日進行墨爾本演唱會時，因身體不適中途缺席演唱會，僅表演了第一部分就下台。其後公司解釋Jennie因狀況不佳而無奈缺席，她亦有在IG發文向粉絲道歉。而上週末的悉尼演唱會中，Jennie又被拍到表演途中疑似發呆，在台上背對觀眾一段時間，要隊友Rosé提醒才記得要走位，似乎狀態仍未完全恢復。

網民表示Jennie已非首次中途下台。（網上圖片）

剛結束的悉尼演唱會中，Jennie又被拍到表演途中疑似發呆。（網上圖片）

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正當粉絲仍在擔心Jennie的健康之時，她就被目擊返韓後馬上出席Bruno Mars 16、17日於首爾舉行的演唱會。Jennie現身演唱會的照片流出後惹來熱議，有網民提出Jennie在演出時狀況未如理想，回國後理應把握時間休息，質疑她沒有顧及粉絲的感受。由於Jennie在墨爾本演唱會後曾被目擊到一行人到海底撈聚餐，悉尼演出前又與工作人員行山，網民嘲諷她「台下一條龍，台上一條蟲」和「又話唔舒服」等，表現極不敬業。

完成悉尼行程後，Jennie隨即被捕獲現身Bruno Mars演唱會。（網上圖片）

Jennie被網民大批不敬業。（IG/@jennierubyjane）

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