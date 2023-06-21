台灣#metoo｜一文睇清時間線　黃子佼宥勝被爆性騷擾炎亞綸涉性侵

近日台灣「#MeToo」風波持續燃燒，不少藝人相繼被爆出性騷擾醜聞，當中不乏形象好的男星捲入事件，引起各界譁然。先是57歲許傑輝被學生指控經常利用表演課及演出機會趁機性騷擾，之後「顧家好男人」宥勝亦被爆對前員工襲胸、強吻；隨後知名主持人黃子佼、NoNo（陳宣裕）、徐乃麟、炎亞綸都捲入風波，震驚演藝圈，以下一起回顧近日台灣「#MeToo」事件時間線：



逐格睇許傑輝當眾性騷擾米恩綺的畫面（《校花來了》截圖）

許傑輝

6月11日有曾參加許傑輝的表演培訓課的學生在Facebook發文控訴，第一堂課就被要求分組練習「集體做愛」的配音，令他感覺很不舒服，至今仍十分害怕與反感。對此許傑輝發聲明道歉，但仍未平息風波。

許傑輝是台灣知名藝人。（許傑輝Facebook）

6月14日女星黃云歆在Facebook發文指控許傑輝在10年前執導舞台劇《台灣舞孃》時，要求她繳交「性感作業」，包括不穿內衣、只穿T-back等，甚至要她用胸部夾住朱古力。

一旁的許傑輝同樣伸手作勢要戳胸部，引來部分網友驚呼猜測是否有碰到，她曾回應：「哈哈、這張只是比的很靠近沒有碰到啦」。（圖／翻攝自臉書／米恩奇 Mimi）

6月15日啦啦隊女神短今，在IG發文自爆同樣曾被許傑輝利用權勢性騷擾，當時房內只有他們兩人，許傑輝問道：「他說妳的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」短今尷尬地回答不是，但許傑輝竟問道：「可以摸摸看嗎？」由於她不知道如何處理，結果被對方得逞摸胸。另外亦有多名女星指控曾遭許傑輝摸臀、毛手毛腳等。而許傑輝在6月15日宣布退出演藝圈，停止所有活動。

啦啦隊女神短今。（IG@sammie_923）

宥勝

6月18日凌晨，有「顧家好男人」之稱的宥勝被前同事發文指控，其中一名表示在載宥勝回家時，對方竟連續兩次襲胸。而另一名女子就指控宥勝曾以借洗手間為由進入「H女」家中，並在借用完洗手間後走向「H女」，更直接跨坐在其雙腿上強吻對方，更強行伸舌頭舔她的耳朵，並伸手進內衣內解開內衣，又從身後突然環抱她，令當事人至今仍感到不安。

「#MeToo」事件延燒，宥勝遭爆對女員工上下其手，舔耳、解內衣、從背後環抱等舉動，好爸爸形象受到重挫。（IG@youshengwang）

同日下午，宥勝發出道歉聲明：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」不過事後又被爆出老婆隱忍他有不倫關係2年，令宥勝「顧家好男人」的人設大翻車。

宥勝。（FB@宥勝之旅）

黃子佼

6月19日，有一名女網民爆料自己在17歲時透過同學認識黃子佼這位演藝圈的大前輩，但有一日對方突然跑到其宿舍樓下叫她上車，她在上車後遭對方強吻；之後黃子佼到台中時，前去探班的她被邀到上酒店房間；其後黃子佼稱想搞藝術展，要求她脫掉上衣拍照，並再三強調是藝術，結果她受到驚嚇爆喊，對方竟說：「你流淚的時候也很美。」

黃子佼。（視覺中國）

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