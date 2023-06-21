黃子佼事件｜周杰倫也曾爆料！ 指小S與范曉萱一起玩「豐富的」

黃子佼事件｜在2008年，周杰倫登上小S與蔡康永主持的《康熙來了》，看得出周杰倫和小S私下關係非常好，兩人不時在節目互相頂嘴，亦因此周杰倫不小心地爆出了秘密。



話說當時蔡康永在節目問小S：「到底你有甚麼把柄在別人手裡？」小S笑指自己也不確定，但覺得人生有很多污點。然後周杰倫就大爆：「以前你們跟范曉萱玩的時候，豐富的。」不過小S為免他繼續爆下去，反問他：「你要我講出你前女友的名字，是不是？」然後兩人就收口了。

周杰倫登上小S與蔡康永主持的《康熙來了》。（節目截圖）

點擊下圖睇兩人點講：

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周杰倫當時已經係天王。（FB@周杰倫）

台灣「＃MeToo」風波持續延燒，台灣藝人黃子佼在捲入性騷疑雲後，19日發布影片道歉，除了承認「強吻、拍裸照」外，還點名吳宗憲、曾國城、大小S等18名藝人，扯出許多演藝圈驚人內幕。不過，目前3段影片皆已刪除，台媒整理3段影片的重點，方便讀者理解內容。

他點名大S、小S、范曉萱、柳翰雅、周俊偉吸毒嗑藥：黃子佼先點名大小S，直言給人生很重要的一課，透露當年分手的前後，出現很瞎的事，並指出她們吸毒、嗑藥，卻紅了20幾年，就算被拍到還是能否認，透露曾在台北被范曉萱、周俊偉、大小S邀請、說服、硬塞，但她們身邊的朋友，阿雅、范曉萱、周俊偉也都「全部逃過」。

小S與范曉萱感情好好。（愛奇藝）