戀講嘢︱元祖𡃁模Victoria曾出水着寫真集　遭未來奶奶嫌棄爆糾紛

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（20/6）邀請到任職自由工作者的Victoria做嘉賓講述自己與男友母親同一屋簷下生活的事件，當中更指出未來奶奶知道自己曾經任職模特，拍攝寫真集後，直指Victoria是位好壞的人，又言：「我屋企唔歡迎啲咁嘅人」，最後差點搞到報警收場。節目播出後，不少網民發現Victoria是𡃁模始祖，為Yogurt Girls成員之一。

Victoria分享與未來奶奶同居的經歷。（節目截圖）

在節目中，Victoria透露當時任職模特，在一次活動中認識前度，二人愛得火熱，拍拖不足一個月便同居，不過對方因為不想搬出去住，因此Victoria就搬進男友家中，在入住前男友曾經表示：「 媽咪啲脾氣係有啲怪，以往拍拖嘅女朋友都被佢趕走。唔使理佢（媽媽），當佢耳邊風。」而Victoria亦認為令自己擅長與人相處，為此她感到自信。

Victoria透露當時任職模特（IG/@victoria_tambb）

同居初期，Victoria與奶奶相處融洽，當時她與男友Staycation後，奶奶的態度居然180度大改變，開始用尖酸刻薄的言語針對Victoria。Victoria表示希望與對方好好相處，因此就發送短訊問道：「係咪有啲咩嘅誤會，其實我哋都係想有啲私人空間，所以先租一晚酒店係外面住，希望你唔好介意啦。」不過一班主持人就認為這並不是個好的處理方法，不但不尊重前輩，還認為這是Victoria給奶奶下馬威。

Staycation後，奶奶對她的態度居然180度大改變。（IG/@victoria_tambb）

Victoria認為奶奶討厭自己的原因有二，首先是他的兒子非常愛錫自己，聽從自己的忠告戒煙酒、會主動為買外賣，就連老爺都對Victoria有好感，非常歡迎她到訪自己家，種種的行為令奶奶吃醋。其次，就是奶奶曾經在網上搜索自己的名字，發現她曾推出寫真集：「bikini囉。佢本身唔知我做Model，後來知咗就好反感，覺得完全接受唔到。佢話『我屋企唔歡迎你呢啲人』。」

Victoria認為奶奶討厭自己的原因有二（IG/@victoria_tambb）

Victoria一直忍耐奶奶對自己的態度，但是一次忍無可忍的情況下，令她在IG上大鬧：「我話死巫婆，好煩呀！」半年後的農曆新年，Victoria帶着禮物到訪，不過奶奶心領更表示：「你袋禮物咁大袋就啱啦，可以執埋你啲衫走……」有一次好極端，話唔走就報警。前度為護花與媽媽大吵一架，自己就不知所措在旁邊觀望，而Victoria亦因此沒有與前度同居，她坦言因為相處時間變短，二人漸漸疏遠而決定分手。

Victoria經在IG上大鬧：「我話死巫婆，好煩呀！」（IG/@victoria_tambb）

節目播出後，Victoria馬上遭網民起底，發現她是元祖級𡃁模，女子組合Yogurt Girls的成員，現年32歲的她真名為譚蔚敏，曾經被傳媒稱為「翻版王君馨」，於2013年與高鈞賢傳過緋聞。