全民造星5｜瑞銘幾次開會唔見影　隊員忍唔住發火：耽誤大家時間

ViuTV真人選秀節目《全民造星V》的戰況愈來愈激烈，今日（21日）一集一開始就由「蕾安多芬」派出D組表演《LD Troll Boy》迎戰「Fung莎星辰」A組的《Shhhh…》，「蕾安多芬」D組的成員有尹澤生（阿生）、王瑞銘（瑞銘）、詹仕偉（Snoopy）、劉瑞威（Meow）及賴天恩（Owen）。

「蕾安多芬」派出D組表演《LD Troll Boy》。(《全民造星V》截圖)

「蕾安多芬」D組的成員有尹澤生（阿生）、王瑞銘（瑞銘）、詹仕偉（Snoopy）、劉瑞威（Meow）及賴天恩（Owen）。(《全民造星V》截圖)

5位成員各自有分工，阿生今次為隊長，Meow就負責協助阿生：「可能佢要兼顧兩team，所以唔係好得閒去做某啲工作，我就幫手做吓。」 所以開會的文書工作、記舞步等都是由Meow幫助記錄。排舞方面就找來Snoopy，Owen則負責主唱的部分，各自安排好工作後，他們就開始練習，但有一位成員在團隊中竟然隱形了？原來就是瑞銘，不論開會還是排練，導師及隊員都不知道他缺席的原因。

5位成員各自有分工，但有一位成員在團隊中竟然隱形了？(《全民造星V》截圖)

在練舞的時候，終於見到這位隱形的隊員，瑞銘亦大方表示自己沒有出席隊員的meeting，他解釋道是約了家人吃飯而沒有去開會。阿生身為隊長亦立即找瑞銘好好談一談，希望盡力去幫忙：「只係差你自己去努力追求更加多。」也許是最後一次團體賽，大家都十分緊張，容忍也到了極限，瑞銘表示自己注重在舞蹈上，而Snoopy就對著瑞銘發火：「這歌練幾天啦？唱歌要自己練啊，你這樣是耽誤大家的時間！」

在練舞的時候，終於見到這位隱形的隊員瑞銘。(《全民造星V》截圖)

也許是最後一次團體賽，大家都十分緊張，容忍也到了極限，隊員向瑞銘發火。(《全民造星V》截圖)

導師看到這個情況認為要出手幫忙，陳健安（安仔）就找來瑞銘，很認真的跟他說：「你嘅問題大家都feel到，其實已經影響大家嘅表演。」安仔告訴他選擇了一條錯的路來走，讓人覺得他散漫及想放棄，安仔嚴厲的說：「你入到30強，你同我講放棄，我大可以無視你，冇人理你先係最慘。」安仔向他說如果想改變這個氣氛，首要學會真心及誠懇的向隊友道歉，瑞銘亦受教的向安仔說：「我希望佢哋真係feel到我係真心。」結果他們的表演得到四盞紅燈而勝出這一局比賽。

導師看到這個情況認為要出手幫忙，陳健安（安仔）就找來瑞銘嚴厲訓話。(《全民造星V》截圖)