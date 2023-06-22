香港小姐2023｜火辣學霸Michelle轉行斯文路線　擰轉背一睇不得了

《2023香港小姐競選》今日（22/06）進行第三輪面試，上一輪有50位參賽者入圍，直至今日就只剩下26位，戰況相當之激烈。入到第三輪，當中已有幾位參選者「跑出」被視為大熱門，例如「翻版范冰冰」王敏慈、「禾稈冚珍珠」的Juliana、「翻版IU」莊子璇和「火辣學霸」Michelle（潘明璇）等。



被封為「火辣學霸」的Michelle（潘明璇）。（葉志明 攝）

在首輪面試當日，Michelle被問到誰是提名人時就回答是港姐雷莊𠒇，因而受到傳媒注意，其後她愈戰愈勇，更直入了第三輪面試。其實早在參選香港小姐前，Michelle已經算小有名氣，IG已有一萬多追蹤者，來自新加坡的她也參加過當地選美比賽並奪得過獎項，算是比起其他人多了一些經驗。此外，她還擁有香港大學財經系碩士學位，在今屆參選者之中算是高學歷的一批。

Michelle（潘明璇）今次衣着斯文咗好多。（葉志明 攝）

她今日（22/06）到場面試時接受《香港01》訪問，她和其他參選者均表示今日面試會有才藝表演，Michelle亦透露準備了一些「高空表演」。Michelle今日穿了一件淺粉紅色連身長裙，似乎比起前兩次的衣着斯文，似是收起性感，但原來是清涼的大露背裝，也相當有睇頭。

原來係大露背！（葉志明 攝）

身材超火辣。（IG圖片）