哈里梅根與Spotify結束合作1.5億合約凍過水　高層嘲：該死的騙子

英國哈里王子與夫人梅根於2020年底與串流平台Spotify簽下價值2000萬美元（約1.56億港元）的節目合約，但雙方在上周宣布結束合作，而梅根主持的Podcast節目《Archetypes》亦不會推出第二季。然而在結束合作發布24小時後，Spotify高管在節目中公開指責哈里和梅根是騙子。

Spotify高管在節目中公開指責哈里和梅根是騙子。（VCG）

根據外國傳媒報道，哈里和梅根的製作公司Archewell Audio與Spotify於本月15日一同宣布提前結束合作。在Spotify負責podcast創新與獲益的高級主管Bill Simmons竟然在個人Podcast節目《The Ringer》上語出驚人，當嘉賓提到Simmons「生意做很大」時，他直接表示：「我有嗎？我希望我有參與梅根與哈里退出Spotify的談判，該死的騙子。（The fxxxing grifters.）」

消息指兩人亦不會拿到全額支付。（VCG）

另外，《華爾街日報》引述知情人士表示，哈里與梅根估計不會拿到協議的2000萬美元全數金額。而《紐約郵報》也引述另一名消息人士稱，Archewell Audio製作的節目內容不足以拿到全額支付。