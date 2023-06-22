惡鬼｜金泰梨吳正世合力揭開詛咒之謎　開播前必睇三大重點

由金泰梨和吳正世主演的全新驚慄韓劇《惡鬼》將於6月23日Disney+ 獨家上線，兩位實力派會以靈異﹑驚悚及其懸疑的超自然故事顛覆觀眾想像，打開神秘的惡鬼世界之門。劇集正式開播前，今天率先為大家整理出三大重點。



《惡鬼》將於6月23日Disney+ 獨家上線。

1. 靈異﹑懸疑和神秘劇情突破韓劇框架

早在《惡鬼》預告中已充斥住吊在天花板上的人影等多個陰森氛圍鏡頭，劇集將有別於過往的神怪題材，以窮二代女生及「陰陽眼」民間學者被惡鬼纏繞後發生一連串神秘死亡事件為主軸，罕有加入詛咒等元素，以另一種故事形式解構詭秘的超自然領域。

金泰梨將飾演被惡鬼纏繞的落魄窮二代「具散影」。

2. 金泰梨﹑吳正世新鮮組合演技爆發

金泰梨這次將飾演被惡鬼纏繞的落魄窮二代，與「最強綠葉」吳正世一同揭開兩人厄運的真相。二人首度合作即使遇上高難度劇本，但仍展示出超強演技，無論眼神﹑反應及氣場都足見劇集陰深驚悚，兩大演技實力派的表現令人期待。

吳正世則飾演擁陰陽眼的學者「廉海上」。

3. 通過多宗離奇死亡案件衝擊觀眾感官探秘超自然世界

金泰梨劇中父親死後身邊不斷發生詭異的殺人事件，直至遇上可以看到鬼神的「陰陽眼」學者吳正世後知真相與惡鬼詛咒有關。劇集揭示了多宗離奇死亡案件，但以毛骨悚然的靈異角度切入，多重衝擊觀眾感官！

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