《慶餘年2》被揭又換要角葉靈兒　劇中9大美女率先曝光

內地劇集《慶餘年》於2019年播出，捧紅了雞髀姑娘李沁，被讚是零死角的純天然美女，但過了4年後才開拍續集，第1季留下無數謎團，讓觀眾相當吊癮，要拖延如此時間才開拍，主要是遷就多位主要演員的檔期，連多次傳出不拍的李沁，也能順利歸位。不過劇中的重要角色，飾演言冰雲的肖戰，卻因為要拍電影而拒拍《慶餘年》續集，想不到連劇中李沁的好朋友葉靈兒也要換角，令無數劇迷大呼可惜。

李沁繼續演出雞髀姑娘。（微博圖片）

《慶餘年》第1季結局，講到男主角張若昀飾演的范閑，被言冰雲一劍刺入胸口，生死未明，而言冰雲的殺人動機又是一個謎，要留待第二季揭曉，但近日劇集開機拍攝，同時官方釋出角色造型照片，男女主角張若昀、李沁，大奸角陳道明，配角宋軼、郭麒麟、田雨全部回歸，欠缺飾演言冰雲的肖戰，原來他要拍攝徐克電影《射鵰英雄傳：俠之大者》演出郭靖，現時最新的官方海報，改由吳幸鍵演出言冰雲，馬上失去原劇味道，慘不忍睹。

上集由韓玖諾飾演葉靈兒。（微博圖片）

《慶餘年2》改由金晨演出葉靈兒，劇迷即表示不滿。（微博圖片）

想不到另一位重要角色葉靈兒，也由韓玖諾換上金晨，跟二皇子還會有感情線，除了金晨外，劇中也有不少美女加盟，包括王楚然、毛曉彤、高露、王曉晨等，雞髀姑娘李沁遇上一班美女強敵，要打醒十二分精神。

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