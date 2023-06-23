奚夢瑤躋身名媛圈　誕下賭王長孫港大進修獲讚與徐子淇成模範新抱

賭王何鴻燊四房兒子何猷君在2019年與內地超模奚夢瑤結婚，兩人育有一子一女，生活幸福美滿，而奚夢瑤婚後亦減少出席公開活動，專心照顧家庭。不過近日奚夢瑤開始出席各種名流聚會，日前她與林建岳女兒林心兒（Elly）、「燈芯絨大王」千金江鈺琪等聚會，相比起兩位豪門千金的精心打扮，身穿運動外套的奚夢瑤顯得十分低調樸素，但仍難掩出眾氣質。已經是兩孩之母的奚夢瑤，皮膚白滑緊緻，笑容甜美，她緊貼Elly而坐，兩人表現親密，可見她們私底下關係很不錯。



奚夢瑤與林建岳女兒林心兒（Elly）、「燈芯絨大王」千金江鈺琪等聚會。（IG截圖）

奚夢瑤曾為Victoria's Secret行騷。（IG@mingxi11）

模特兒出身的奚夢瑤，憑高䠷身材及獨特氣質，成功登上國際舞台，經常出席大型時裝騷，更與劉雯、何穗及雎曉雯並稱為「四大國模」。不過自從嫁給何猷君之後，奚夢瑤暫緩事業，先後為何家誕下一子一女。而奚夢瑤嫁入何家後亦表現低調，直至今年才頻繁在港露面，今年3月她與老公何猷君及姑仔何超欣出席Estée Lauder創辦人曾孫Josh Lauder與太太Katherine Chan的香港婚宴，同場還有林建岳女兒林恬兒、「股神」巴菲特孫新抱Lili Buffett等，身穿紫色Tube Dress的奚夢瑤高貴優雅，與一班名媛千金同場都完全不輸蝕！

高貴優雅。（IG@mingxi11）

何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，賭王二三四房難得聚首一堂。（資料圖片）

而在本月初奚夢瑤又以賭王四房新抱的身份，與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮，賭王二三四房難得聚首一堂。除了出席各種名流聚會之外，奚夢瑤亦不忘增值自己，她重返校園修讀香港大學EMBA（高級管理人員工商管理學碩士）課程，該課程由港大與北京大學合辦，學費高達88萬人民幣（約96萬港元），不少網民都猜測她進修極有可能是為幫手打理賭王家族事業做準備。其實早在去年年尾，奚夢瑤就曾與四太梁安琪現身賭王家族旗下酒店，當時外界都認為四太親自帶新抱視察酒店，似乎計劃讓奚夢瑤逐步接手酒店的管理。

奚夢瑤重返校園修讀香港大學EMBA（高級管理人員工商管理學碩士）課程。（微博圖片）

奚夢瑤曾帶同父母與老公何猷君、奶奶梁安琪一起出席畫廊開幕禮。（微博圖片）

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為賭王家族誕下長孫的奚夢瑤，成功為何家開枝散葉，同時亦積極增值，難怪深得奶奶歡心，不但備受認可，更愈來愈受重視，在何家的地位亦已經坐穩。有網民將奚夢瑤與「千億新抱」徐子淇作比較，激讚兩人都是豪門新抱典範！兩人嫁入豪門後同樣作風低調，又為夫家開枝散葉，躋身貴婦圈的她們不時與一班名媛好友聚會，出席晚會時以優雅大方打扮為主，既擔當好賢內助的角色，又撐起家族門面，絕對是模範新抱！