歡迎來到王之國｜允兒俊昊加持收視僅5%　首集被批劇情低俗老土？

少女時代允兒（潤娥）和2PM俊昊主演的Netflix韓劇《歡迎來到王之國》日前開播，由於兩人同是二代偶像出身，加上CP度極高，所以早在消息宣布時已令觀眾相當期待。不過劇集播出首兩集後網上反應卻平平，甚示有留言批評低俗又老土。



《歡迎來到王之國》首播反感遠超預期？（劇照）

《歡迎來到王之國》打着允兒和俊昊這對高顏值男女主角旗號開播，因二人CP度和人氣都非常高，因此未開播已備受期待。劇集講到俊昊是「王者飯店」的繼承者兼本部長，原本不想繼承家族生意的他，為了尋找與已逝母親相關答案而以空降形式回到酒店，並遇上在酒店辛勤打工，努力爬上高職位的允兒。兩人由互不順眼，再漸漸產生感情，繼而展開一段充滿笑聲的愛情故事。

網民批評冤家變情人的故事已過時。（劇照）

劇集在高期望下開播，但首集收視卻只有5.075%。首播後韓國論壇上更出現《歡迎來到王之國》負評的帖文，吸引大批觀眾留言，大多批評劇情過於老土。有網民講到富二代男主角與貧困女主角由冤家變情人的故事已拍了逾20年，大批劇集的設定和故事線10年前看也覺得無聊，不理解為何允兒和俊昊都接拍這部作品，直言浪費了其演技和顏值。

劇集用上「糞濕」一字引來不滿。（劇照）

除了劇情老土外，都有不少觀眾批評對白和內容低俗。允兒剛進入酒店工作時被安排在健身室工作，負責清潔健身器材上的汗水。其中一幕講到一名前輩指示允兒去清潔時講到「去擦乾糞濕」，鏡頭接着特寫了器材座位上的汗漬，而「糞濕」一詞馬上惹來爭議。「糞濕」一字出自2006年世界杯期間，當時一名女性穿着破格的透明褲子現身，因屁股部分透出濕氣而來又有嘲諷之意。因此不適合出現在老少咸宜的劇集外，對於年輕觀眾來說更是一頭霧水。

都有網民大讚《歡迎來到王之國》作為喜劇，收看時零負擔。（劇照）

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