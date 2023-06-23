蔡少芬露小蠻腰解放絕世長腿　背影生圖衝上熱搜：看不出49歲﹗

蔡少芬入行以來一直演戲為主，近月挑戰自己參加「浪姐」第四季《乘風2023》，又唱又跳曾辛苦得在採排時落淚。近日第四次公演，Ada露小蠻腰、解放絕世長腿的亮麗打扮，令人眼前一亮；早前更有網民公開四公路透照，當時「#這背影居然是蔡少芬#」便掀起網上熱討，不少人大讚她「身材太絕」、「保養得宜」，果然是「門面擔當」蔡美麗！



早前有網民公開這張少女背影照，當時「#這背影居然是蔡少芬#」便掀起網上熱討，不少人大讚她「身材太絕」！（微博圖片）

今集蔡少芬（Ada）聯手徐懷鈺、龔琳娜、張嘉倪和瞿穎，以魔性洗腦電音歌曲《姐姐》迎戰第四次公演「琴弦琴鍵，撒嬌撒野」舞台，一身解放美腿的短裙造型更成功掀起網上熱話，完美化身「維他命姐姐」！曾自嘲「跳唱巨廢」的蔡少芬（Ada）經過數個月的地獄式訓練後，進步突飛猛進，這次她一改前三輪公演的型酷作風，決定挑戰熟女神曲《姐姐》：「因為我覺得這首歌比較輕鬆跟可愛，我本來想選《刀馬旦》，因為我現在能跳了，但應該要給更好的姐姐去挑選，對不對？這次我要選可愛一點、美麗一點、活潑一點的，這才像我的作風。」

蔡少芬（Ada）大晒纖腰美腰，令人眼前一亮！

由於《姐姐》舞蹈相當繁複密集，所以五位姐姐決定先聚焦在舞步排練，更多次安排加操，力求盡善盡美；可是他們在第一次綵排卻出現忘詞、甩嘴等突發狀況，表現未如理想，還被導演狠批「沒有綵排必要」、「浪費時間」、「完全達不到標準」，令五人陷入情緒低谷，Ada坦言：「從來沒有那麼擔心過，真的想死。」還一度離開排舞室獨自痛哭，最後五人在陳嘉樺（Ella）和師姐孟佳的支持下找回自信，「姐姐的姐姐」更在翌日化身充滿活力的「維他命女孩」踏上舞台，表演期間人歌合一，不但成功贏得全場掌聲，也獲評審大讚是最釋放的一次表現！賽後Ada終於放下壓力，除了活用「港普」積極拉票，又即時大放笑彈：「我這麼多次公演都沒有試過像芝芙（越南選手）那樣穿裙子、長頭髮，我像不像芝芙那種美啊？」

蔡少芬（Ada）化身「維他命姐姐」踏上《姐姐》舞台。