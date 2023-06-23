「水雞」朝比奈彩6.25旋風訪港　自認「辣妹」：特別喜愛麻辣

日本「九頭身女神」朝比奈彩於6月25日旋風訪港讓一眾宅男一解相思之苦！

比奈彩於2020年憑全球熱播的Netflix日劇《今際之國的有栖》爆紅

朝比奈彩於2020年憑全球熱播的Netflix日劇《今際之國的有栖》爆紅，在劇中飾演的「水雞光」多場以三點式上陣的打戲，令觀眾拍案叫絕，更「神還原」漫畫尾聲部份以赤手空拳對抗反派「佐村隆寅」一幕，一打成名！現年29歲的她，讀書時是田徑高手，跑步跳遠瓣瓣掂，難怪在劇中多場動作戲均親身上陣，而且遊刃有餘，劇集播出至今，網上熱度不減，去年底播出的續集，帶挈朝比奈彩成為各大品牌的寵兒，早前更到巴黎出席活動，與韓國「臉蛋天才」車銀優同場；社交平台的Followers更由劇集開播前的10萬人，激增至164萬人。

「水雞」朝比奈彩社交平台的Followers更由劇集開播前的10萬人，激增至164萬人。

朝比奈彩對獲邀來港出席米線店新產品發布會表示興奮：「這是我第一次到香港工作，首次與香港品牌合作便是在東京大熱的米線，感到非常榮幸。我未有機會在日本品嚐。這次很幸運能受邀到香港試食，可率先試食新產品，實在是我的榮幸。」

擁有「九頭身」黃金比例的朝比奈彩，自認是「辣妹」，對辛辣食物情有獨鍾。她說：「特別喜愛麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃。」朝比奈彩對飲食如此有心得，難怪著比堅尼時零贅肉！各位《今際》迷想親睹「水雞」風采，齊齊做足準備，拉筋迎接女神！