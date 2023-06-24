梅艷芳兩舊愛激罕同場　62歲林國斌鋼條身型Fit過雙下巴近藤真彥

梅艷芳生前好友連炎輝早年曾入讀無綫藝訓班，後來轉行做保險從業員，梅艷芳生前買下的巨額保險都是由他一手包辦。昨晚（23日）連炎輝舉行入行40周年慶祝晚宴，不少圈中好友都畀面到場，包括胡楓、羅蘭、甄楚倩、顧紀筠、余安安、廖啟智遺孀陳敏兒、鄧達智、林海峰、陳淑芬等，當中還有梅艷芳兩位舊愛近藤真彥（Matchy）和林國斌亦同場現身。

炎連輝慶祝入行40周年，好多圈中好友到賀。（葉志明攝）

現年58歲的近藤真彥（Matchy）已有7年沒有來香港，近年他身形變化頗大，昨日所見似乎暴脹不少，驚見雙下巴，加上黝黑皮膚及髮型，一度令人以為是張崇德。而林國斌近年鮮有拍戲，多留在內地生活，不時有在友人的社交平台出現；62歲的林國斌以一身白恤衫襯牛仔褲look賀連炎輝，雖然臉上有皺紋，略帶蒼老難掩歲月痕跡，但仍keep住鋼條身型，帥氣依然。

近藤真彥已有7年冇嚟香港。（葉志明攝）

近藤真彥發福唔少，見雙下巴。（葉志明攝）

「樂壇大姐大」梅艷芳於2003年因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，享年40歲。梅艷芳一生遇過多段感情，她跟近藤真彥在1985年一個舞會相遇，二人一見鍾情，梅艷芳愛他愛得癡狂，一年內七次赴日會近藤真彥，甚至為他在日本買了一棟房子。但有傳近藤真彥在認識梅艷芳時隱瞞已經有女友，與前女友中森明菜藕斷絲連，最終二人不敵異地相思分手收場，而近藤真彥亦被指「日本第一渣男」。

1991年，梅艷芳公開承認與林國斌拍拖。1992年5月，梅艷芳在夜店遭人掌摑而捲入江湖恩怨，避走三個月，林國斌一直陪伴身邊。不過，兩人共度患難之後，又回復日日吵嘴的舊況，雖然三年情盡，但卻能成為莫逆之交。

62歲嘅林國斌Keep住鋼條身型。（葉志明攝）