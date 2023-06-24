中年好聲音2丨鄧兆尊讚胞弟唱歌好聽　鄧兆榮身家過億志在參與？

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》今日（24日）進行第二輪海選面試，繼許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國等參賽後，第二輪海選面試再有明星家屬參加，其中鄧兆尊弟弟鄧兆榮一出場已令TVB總經理曾志偉忍不住笑，似乎他一早就知道好友鄧兆尊的家人有報名。



《中年好聲音2》今日（24日）進行第二輪海選面試。（陳順禎攝）

TVB總經理曾志偉睇得好開心。（陳順禎攝）

鄧兆尊今日接受《香港01》電話訪問，一提起弟弟面試即傳來哈哈笑聲：「係，支持，好嘅，等佢知道下呢行唔係咁簡單，我不嬲同講咗，我話參加冇問題，佢不嬲唱歌唔錯，係習慣性有啲怯場，希望佢做得到啦，點知原來佢真係有啲怯場。」兆榮一向理財有道，家中財務均交由他管理，問到可知弟弟想做藝人，兆尊即說：「佢應該唔會拍嘢，佢應該係做畀個仔（睇），畀佢知老竇老母幾咁偉大，我睇佢個款係想做呢樣嘢。」

鄧兆尊一早知細佬兆榮會參加。（資料圖片）

祥哥祥嫂育有四子女。（影片截圖）

鄧兆榮樣貎多年不變，臉圓圓十足肥版兆尊，他選唱譚詠麟的歌曲《孩兒》，表示近年再聽這首歌好大感觸：「想起早幾年媽媽（祥嫂）過咗身，想有機會……如果有幸喺舞台上呢，就獻畀母親同父親（祥哥）。」不過，在演出時他一度緊張到忘記歌詞及甩嘴，唱畢後評審叫他對鏡頭跟父母說幾句話，他說：「好緊張唱得唔好，希望有機會感激父母，到中年好多感受回憶，想鼓勵兩個仔要對父母嘅愛感恩。」

鄭兆榮表現失準，被哥哥講中衰怯場。（陳順禎攝）

鄧兆榮理財有道，負責管理祥哥留下嘅巨額遺產。（陳順禎攝）

粵劇名伶新馬師鄧永祥先後娶過四位妻子，與第四任妻子洪金梅自1965年開始同居，誕下四子女鄧兆尊、原名鄧翠玉的鄧小艾、鄧兆榮和鄧碧玉，至1992年正式結婚，舉行「金馬紅梅慶同心」盛大婚禮並在無綫電視翡翠台播出。祥哥離世後，有指留下逾4億港元遺產，四子女為遺產稅上訴，當時鄧兆榮與姊姊鄧小艾多次一同上庭。至於與母親祥嫂（洪金梅）為爭產亦一度對薄公堂，斷斷續續持續約十年，直到2006年宣告祥嫂敗訴而落幕。及後一家和好，祥嫂2019年離世後，兆尊、兆榮等兄弟姊妹亦四出奔波為媽媽辦喪事，做回一名孝子。

當時鄧兆榮與姊姊鄧小艾多次一同上庭。（視覺中國）

祥哥生前終日和子女作伴。（影片截圖）