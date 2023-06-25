堀北真希引退6年湊仔近照曝光零走樣　粉絲讚新髮色青春似辣妹

日本女星堀北真希當年憑《野豬大改造》與《花樣少年少女》等劇集走紅，15年與大12歲的男星山本耕史，先後誕下兩個小孩。她在婚後工作量已大減，待大仔出世後更宣布退出藝能界，因為她一直視山口百惠為偶像，寧為相夫教子急流勇退，專心做家庭主婦。現年34歲的堀北近年更隨山本耕史移居東京近郊鄉下生活。



堀北真希為了老公山本耕史，6年前選擇急流勇退，退出藝能界，她宣布婚訊時曾有聲音認為山本襯不起他，但兩人婚後一直感情穩定。（網上圖片）

崛北的粉絲一直期待她復出拍劇，又想知道她的近況，但其親生妹妹就曾代答表示堀北無意回歸幕前。近年偶爾有媒體影到堀北近況，更曾有報道指她發福、身型變師奶等，但從日前日本傳媒「NEWSポストセブン」影到的堀北近照，見她仍然狀態大勇。日媒刊出堀北與老公拍拖湊仔的照片，堀北推住BB車，一家四口出巡在東京用餐，該傳媒形容她「現況激變」，又說她：「以粉髮造型進行育兒奮戰中。」

堀北想當年絕對是一代女神，「野豬妹」形象深入民心。（《野豬大改造》劇照）

堀北的妹妹曾代答堀北真希無意復出幕前。（節目截圖）

相中的堀北身穿鬆身白色T恤及戴口罩，驟眼看外貌身型都冇走樣，而最令人注目的是她的淺啡髮色，增添幾分少女感，粉絲見到久違的堀北都非常開心，留言：「能看到她的近況真的好感恩。」「唉，引退太可惜了！」「還是很可愛。」「原本就很漂亮，不管換什麼髮型都是美人。」「即使是人妻還是繼續支持你！」「辣妹氣息持續增加的堀北真希真令人受不了！」

堀北日前推著BB車出巡，一頭淺啡髮色相當耀眼青春，更有粉絲形容散發辣妹氣息。（NEWSポストセブン）

堀北真希身型冇早前形容般發福。（NEWSポストセブン）