72歲李龍基代言男士保健品仍「有心有力」　讚36歲女友高質要𥄫實

年屆72歲的李龍基2019年爆出與年輕36年的王青霞（Chris Wong）相戀後，二人就愈愛愈高調，更計劃今年內結婚，李龍基近日代言男士產品「金裝鹿尾羓丸」及「金裝剛勁」，分享保持精壯活力的心得，表示受女友感染而年輕化，更因為不煙不酒、生活檢點，且早於廿年前已注重補健，縱然72歲依然「有心有力」，幹勁十足。



有無綫（TVB）「御用皇帝」之稱的李龍基於20年前認識Chris Wong。（楊柳青IG圖片）

對於拍攝男士系列產品廣告，李基龍表示絕不尷尬，他認為隨着年齡增長，身體機能容易出現損耗，補健品有助補充機能，他說：「年紀大咗係需要補充，令某方面功能先會強大，唔好話特別強大，保持正常已很開心，所以我絕對不會尷尬，若果冇咁嘅行為，人類就絕種，所以我覺得好嘅產品就值得推薦。」

外界以「爺孫戀」形容李龍基與女友的關係，李龍基坦言絕不介意：「由始至終覺得愛情係冇年齡區分，最重要佢真心對我，我又真心對佢。」跟年輕自己36載的女友相處，李龍基指潛意識不自覺地迎合對方，因此在處事及說話模式都變得年青。

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讚未婚妻高質要𥄫實

對於擁有一個年輕貌美的女友，李龍基當然感到自豪，笑言不介意身邊朋友羨慕或妒忌，但李龍基亦坦言女友如此高質，自己難免會有壓力，他鬼馬地說：「話冇壓力就假嘅，所以我都要𥄫實啲，呢個世界除咗我，仲有好多男士都鍾意呢一類型，所以我都𥄫得好實，放心。」李龍基對女友十分寵愛，他透露互相包容便是二人相處之道，談到婚後可有生育計劃？李龍基表示會順其自然。

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提到事業與家庭上的平衡，李龍基指現階段心態是努力工作，盡情去玩，在歌唱路上，他仍然有一份熱血追求，更即將7月跟好友葉振棠在伊館開演唱會，他表示：「以前唱歌、拍戲都係為搵食，尤其是唱歌，唱完收到錢就算，而家嘅我會自己出錢製作、寫歌，最近我都作咗幾隻歌，而家搵緊朋友幫手填詞、編曲，甚至錄音，賺唔賺錢唔重要，最緊要滿足自己。」