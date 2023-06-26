菲律賓網紅撞樣Jennie@BLACKPINK爆紅　TikTok坐擁逾70萬粉絲

近日一名來自菲律賓的網紅Rowena Padua因撞樣BLACKPINK Jennie而爆紅，她在TikTok坐擁近71萬粉絲，粉絲人數持續上升中。網民大讚她最似Jennie的地方是獨有的厭世感，不少品牌都接連邀請她合作。



菲律賓網紅Rowena Padua因撞樣Jennie而爆紅。（IG/@itzwengweng22）

Rowena Padua來自菲律賓，因撞樣Jennie而引起關注，目前在TikTok擁70.9萬粉絲，包括一些BLACKPINK粉絲都有追蹤她。網民大讚她與Jennie的五官相似，包括貓眼、小而巧的圓鼻和微包臉等，就連散發的高級厭世感也相像。Rowena Padua本人想知道自己與Jennie相似，因此不時會模仿她的衣着再擺出Jennie的招牌嘟咀動作自拍，的確有假可亂真的感覺。

網民大讚Rowena Padua就連Jennie獨有的厭世感也相似。（IG/@ jennierubyjane、itzwengweng22）

Rowena Padua會刻意模仿Jennie的造型。（IG/@ jennierubyjane、itzwengweng22）

近年都有不少網紅借模仿BLACKPINK上位，但大部都因過於刻意而惹來批評，Rowena Padua則是少有令粉絲心服口服的對象。韓國網民在討論區中留言講到「點進來前我準備要罵人，但進來後發現真的很像」，表示Rowena Padua除了眼珠外，整張臉都與Jennie有九成相似，希望她能順便推出化妝及穿搭教學。

當然少不了Jennie的招牌嘟咀，的確有假可亂真的感覺。（IG/@ jennierubyjane、itzwengweng22）

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