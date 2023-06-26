全民造星5｜做工佬Ritchie雖敗猶榮　王鋒騷肌跳唱冧爆王君馨

王鋒繼續遭網民評擊。

《全民造星5》繼續20強淘汰戰，今晚（26日）終於輪到王鋒上場，喺介紹佢出場時，旁白君就咁講「喺評判眼中，王鋒展露鋒芒，但喺網民眼中，王鋒就係尾後針」並重提臨時改舞步事件，之後又播出導師對王鋒嘅評價，例如係German指王鋒每次都做得好好，但見唔到佢有進展，而呢種平穩甚至係暗下來。

王鋒deep V 跳唱，王君馨睇到好開心。

王鋒解釋係因為想要穩陣，唔想冒任何風險，不過由於佢目標係跳唱歌手，所以今次決定挑戰跳唱。而喺王鋒正式表演前，旁白君都不忘補一句「話就話係solo，不過王鋒都有搵埋一班朋友跳，警告你，今次跟足啲step，咪再臨時爆招。」當王鋒跳唱《Make a Wish》後，單係王君馨一句「殺傷力好強」、馮穎琪一句「實淨、自信」似乎已經知道結局，最後王鋒以5比0完勝阿生。

一個Rap 一個唱，其實都幾難比較。

之後輪到做工佬Ritchie以唱功對戰Taco嘅Rap。喺唱功方面，做工佬Ritchie其實可以話係十分好，不過評判陳詠謙同Edward Chan就話因為做工佬最後幾下打鼓，所以出咗神，認為佢專心唱，會令成件事更好。Taco表演海選時嘅《Peace》，當中提到「20強嗰19個我冇一個驚」、「上round應該foul我而唔係Mark Chan」Rap足兩、三分鐘，聽得出有少少唔夠氣，但絕對唔影響評判Edward Chan同馮穎琪對佢嘅評價，最後3比2勝出。

評判覺得呢幾下打鼓做多咗。

做工佬Ritchie喺發表感言時，話一直覺得自己會入final，仲好感慨唔知自己幾時有機會再踏大舞台，不過「都真係無憾」，做工佬最後感謝釗峰時，仲喊咗出嚟。對於做工佬Ritchie出局，唔少網民都感到十分不捨，又指Taco一直都係rap，睇唔到佢有任何突破，反觀Ritchie連跳舞都成功克服，大量「我鍾意做工佬多過Taco」留言出現，做工佬今次絕對係雖敗猶榮。

好傷心⋯⋯