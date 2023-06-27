韓國國腳黃義助爆出軌兼偷拍性愛片　前女友孝敏IG曾發文暗示？

韓國國家足球隊選手黃義助早前被爆私生活不檢，有指她出軌多名女生包括藝人和網紅，並有私密影片流出形象大跌。有網民翻出前女友T-ara孝敏分手後在IG的發文，原來她早就暗示過黃義助出軌一事？



孝敏與黃義助認愛2個月後快速分手。（IG/@hyominnn、hwang_uijo）

黃義助捲入私生活不檢風波後，他所屬公司於25日發聲明否認，表示網上的傳言無事實根據，將針對非法散播選手私生活及造成名譽毀損的部分進行提告，目前爆料文已被刪除。黃義助2022年與T-ara孝敏認愛，但當時二人僅兩個月就宣布分手，男方爭議爆出後，有網民翻出孝敏分手一個多月後的IG的其中一條發文。當時孝敏上傳英文文法書的照片，上面用英文寫着「我死也不與他結婚」，似乎正在暗示黃義助出軌一事。不過後來孝敏刪除照片後曾澄清與任何人無關，文字只是教材的一部分。

兩人是《Dispatch》的2022年元旦情侶。（Viu《K1頭條》）

黃義助被網民A爆料出軌多名女生，當中包括藝人和網紅外，他更會在未經女性同意下偷拍性愛影片，A更上傳了其中一段打格的影片做證。而黃義助的私密影片更被不法份子放到網上出售，開價僅1,000至3,000韓元（約6至18港元），目前他的IG已轉為非公開帳戶。

黃義助否認爆料。（sports today）

前女友孝敏IG的發文引猜測。（網上圖片）

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