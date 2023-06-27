長風渡劇情｜1至40集結局劇透持續更新｜白敬亭宋軼最佳古裝CP

由白敬亭和宋軼主演的劇集《長風渡》，是一齣古裝愛情劇種，講述架空歷史中的大榮王朝，其轄下設有一十三州，由於東都積弱，各州狼子野心、擁兵自重，最富庶的佯州，有一位出名的紈絝子弟顧九思，不學無術，尚武輕文。顧九思巧遇本應與葉世安結婚的柳玉茹，二人陰錯陽差拉埋天窗，顧九思在妻子柳玉茹輔佐下官居一品，面對朝廷風雲色變，發展出一連串驚心動魄的故事。

白敬亭飾演顧九思。（劇照）

劇情持續更新

5集 柳玉茹對顧九思再三叮囑

得知女兒昨日提刀殺進青樓，蘇婉十分恐慌，柳宣更是生氣。張月兒趁機提出讓蘇婉在佛堂跪上幾日，在佛堂手抄女戒替女受過，這樣顧家就不會刁難柳玉茹了。可憐蘇婉帶病抄經，只為柳玉茹受過。回門日，柳玉茹對顧九思再三叮囑，生怕他漏了馬腳。回門禮共有一百二十八抬，柳宣一看這哪是興師問罪，就是正兒八經的回門，趕緊讓張月兒去把蘇婉叫出來。

4集 顧九思答應要認真考取功名

柳玉茹從婢女侍從口中瞭解了顧九思的性子、喜好和為人，當下就帶了十幾個看家護衛提刀殺進蘭笑坊，楊文昌和陳尋均覺得柳玉茹這性子可真是彪悍兇猛，為保小命，二人忙撇下顧九思跑了。顧九思被柳玉茹拿刀追著跑，著實是在徉州城鬧了不小的笑話，不過也是他顧九思有錯在先，一句玩笑話毀了柳玉茹苦心經營的六年，所以面對柳玉茹的痛訴，他無言以對，滿臉羞愧地答應要認真讀書，考取功名。

宋軼飾演柳玉茹。（劇照）

3集 柳玉茹深具大家閨秀風範

顧九思覺得柳玉茹不喜歡自己，他也不想強迫她，遂提出和離。柳玉茹面對在新婚之夜被自己的丈夫提出和離這種荒唐之舉，她一下就哭了。顧九思自顧自地說完，發覺柳玉茹的情緒不太對，想哄她卻又不太會。顧九思隨口問她不會是喜歡自己吧，看到柳玉茹的眼神，他登時就明白了。柳玉茹知書達理，是大家閨秀的典範，也符合母親的好兒媳標準。

2集 柳玉茹下嫁顧九思

柳玉茹心急如焚，讓印紅去葉家找葉韻。其實柳玉茹嫁給顧九思，對葉韻來說是好事一樁，她大可不必去跳顧家這個火坑，但柳玉茹是她的閨中摯友，她寧願自己嫁入顧家，也不願柳玉茹替自己受這份苦。葉韻哀求祖母幫柳玉茹，葉老太太語重心長地說顧柳兩家已經過了官府文書，柳玉茹和顧九思的婚事板上釘釘，無法挽回了。看到葉韻的模樣，柳玉茹便知道事情已經無力回天。

1集 紈絝子弟顧九思初登場

顧九思是名滿徉州城的紈絝子弟，今日和陳尋等一眾好友逃了學，包下蘭笑坊尋歡作樂。布商柳家嫡女柳玉茹得知親娘病重，無錢買藥，欲吩咐婢女將白狐裘拿去當了應急，卻得知白狐裘已經被庶娘月姨娘未經同意折價賣給了顧九思。柳玉茹蒙面和婢女印紅去蘭笑坊，被攔在門外。她們在大雪下等了許久，終於看見顧九思偕同好友走了出來。