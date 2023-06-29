64歲「四大惡人」黃光亮近況曝光　親自洗保時捷曬私人泳池超闊落

香港影壇「四大惡人」現只剩下現年64歲的黃光亮，其反派演技深入民心，2016年接拍完無綫劇集《火線下的江湖大佬》之後神隱多年，現深居簡出看書，不時更新社交網分享生活感悟，教內地網友講廣東話，悠閒過活。

黃光亮1987年在《監獄風雲》飾演「傻標」而為人所熟悉，憑著他的惡形惡相以及演技，與李兆基、成奎安和何家駒三人並列為「香港影圈四大惡人」。（《監獄風雲》截圖）

日前黃光亮分享生活片段，原來他已離開香港，搬到他鄉生活。黃光亮在最新的抖音片中，拍下洗保時捷的片段。片中黃光亮脫下上衣半裸，親自拿住抹布洗車。洗累後，黃光亮回到車上休息，並透露隔籬鄰居細路送蛋撻慰勞他，黃光亮開心大啖蛋撻大讚：「嘩，正！」

黃光亮縱橫影壇多年，在TVB拍劇也大獲好評。（《果欄中的江湖大嫂》影片截圖）

鏡頭一轉，黃光亮轉移場地到泳池。他拿起水管清洗泳池，洗得不亦樂乎，黃光亮之後拿起電話表示：「難得洗游泳池，哈哈現在注水，注完水明天就可以游了。」黃光亮的私人泳池十分闊落，坐落在戶外對住城景，藍天白雲，景色優美。黃光亮洗完泳池扮食煙斗休息，及後又赤腳圍繞游泳池跑步，他稱至少要跑十多二十分鐘，十分注重健康。黃光亮發文表示：「自己動手豐衣足食，自己洗車，自己洗遊泳池。」

黃光亮親手洗車。（抖音）

片中黃光亮容光煥發，氣色紅潤飽滿，看來生活寫意。網友表示這是真正的豪宅，「香港能有這麽大面積的花園別墅帶泳池的真不多，至少超過了香港99%的人了」。有網友認為黃光亮外表愈老愈和善，更勸他保重身體，「四大惡人就只剩你了，要保重身體啊」。

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